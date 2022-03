La Scogliera dei Misteri è la prossima scommessa di Rai1. La bella stagione è ormai arrivata e questo significa che la televisione tirerà il freno a mano in vista dell’estate e le fiction che hanno occupato quasi tutte le prime serate della tv pubblica presto rimarranno un piacevole ricordo.

Già il prossimo mese di aprile il ‘carico’ per il pubblico sarà molto inferiore rispetto a quello di adesso e, in particolare, nel mese di aprile, Rai1 saluterà Studio Battaglia e Noi, che andranno in scena con il finale di stagione, e accoglierà Don Matteo 13, Nero a Metà 3 e una novità tutta francese, La Scogliera dei Misteri.

Qualcuno ha già avuto modo di vedere il trailer italiano in rotazione su Rai1 da qualche giorno, altri ancora invece se ne accorgeranno man mano che la messa in onda si avvicinerà, ma qual è la trama de La Scogliera dei Misteri? La serie francese dal titolo originale Jugée Coupable è un intrigante giallo tra delitti e indagini con Garance Thénault protagonista. Al centro di tutto c’è un mistero datato 25 anni prima che torna a galla quando Lola Brémont si reca in Bretagna, a Roches Blanches, per un colloquio di lavoro.

Ecco il promo della serie:

A quel punto riceve un messaggio anonimo in cui qualcuno pone l’accento su un articolo del quotidiano locale in cui si parla di una donna, Manon Jouve, trovata morta ai piedi delle scogliere di Port-Blanc 25 anni fa. La donna le somiglia molto e potrebbe essere sua madre e così Lola inizia a indagare per conoscere la verità su di lei ma anche su suo padre e sull’assassino di Manon. Del cast de La Scogliera dei Misteri fanno parte anche Pierre-Yes Bon, Jerome Anger e Elodie Frenck.