Colpo di scena nella programmazione primaverile di Rai1. A pochi giorni dall’annunciata messa in onda di Sopravvissuti, la nuova serie con Lino Guanciale, la Rai ci ripensa e piazza nel prime time Claudio Amendola con Nero a Metà 3. In un primo momento la serie era prevista per il prossimo autunno con buona pace del pubblico che attende pazientemente il ritorno di Carlo e Malik ma a quanto pare tutto è cambiato in corsa.

Nella presentazione dei palinsesti Rai di primavera in molti hanno notato la presenza di Sopravvissuti a partire dal 4 aprile e fino al 9 maggio al lunedì sera ma qualcosa è andato storto. Alcuni pensano che i piani alti abbiamo voluto evitare la sovrapposizione con Noi, attualmente in onda alla domenica sera e in programmazione fino al 10 aprile, altri ancora pensano che sia legato agli ascolti, non proprio brillanti, del remake di This Is Us, fatto sta che tra poco più di due settimane, saranno i casi di Nero a Metà 3 a tenerci compagnia.

I fan di Lino Guanciale sono già sul piede di guerra soprattutto per via del fatto che gli ascolti tv tra Noi e quelli potenziali di Sopravvissuti non possono essere paragonati visto che si tratta di due prodotti diversi, è davvero solo questa la motivazione che ha spinto la Rai a questo cambio repentino di posizione?

In Nero a Metà 3 tutto sarà diverso proprio perché le vite dei protagonisti sono cambiate strada facendo e mentre Carlo combatte ancora con i fantasmi del suo passato, la figlia Alba si è messa da parte, nonostante i suoi sentimenti, per permettere a Malik di essere felice. A rovinare il loro precario equilibrio ci penseranno i casi della terza stagione e l’arrivo di Lorenzo Bragadin, un solitario esperto informatico trasferitosi dal Nord.