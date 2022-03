La star di Supernatural Misha Collins arriverà a Gotham City nei panni di Due Facce ovvero Harvey Dent, in Gotham Knights della CW. Questa è la prima grande novità che riguarda la star della serie cult della rete giovane americana che si prepara ad accogliere una nuova serie che vedrà proprio Collins protagonista.

Ad annunciarlo è stata la stampa americana ma è proprio l’attore che ha annunciato la notizia su Twitter con un riferimento al suo ruolo di Castiel: “Ho chiesto se la mia versione del personaggio potrebbe indossare un trench beige sopra l’abito grigio. (Semplicemente non sono sicuro che starò a mio agio davanti a una telecamera senza)”. A quel punto è toccato alla scrittrice esecutiva della serie, Natalie Abrams, confermarlo ritwittando l’attore dandogli un caloroso benvenuto in famiglia.

Misha Collins si unirà a Olivia Rose Keegan che vestirà i panni di Duela Dent, Navia Robinson nei panni di Carrie Kelley/Robin, Oscar Morgan in quelli di Turner Hayes, Fallon Smythe nei panni di Harper Row/Bluebird e Tyler DiChiara in quelli di Cullen Row. Ma qual è la trama della serie?

In Gotham Knights, sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo ribelle stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato. A questo punto i criminali più ricercati della città devono combattere per riabilitare i propri nomi ma le cose peggiorano, saranno loro i salvatori della città senza Batman?

Natalie Abrams sta scrivendo la sceneggiatura del pilot con Chad Fiveash e James Stoteraux, mentre Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden sono produttori esecutivi. Se tutto va bene la serie dovrebbe essere un fiore all’occhiello della prossima stagione televisiva insieme ai titoli come Riverdale, The Flash e Walker rinnovati proprio oggi.