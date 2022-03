Riverdale, The Flash e Walker rinnovate da The CW poche ore fa. Le serie tv cult della rete giovane americana hanno finalmente ottenuto il loro salvataggio annuale e i fan possono tirare un sospiro di sollievo, almeno in parte. The CW ha annunciato un maxi rinnovo ma ancora qualche titolo è rimasto ai margini lasciando temere il peggio.

La rete ha annunciato che rinnoverà sette dei suoi show e, in particolare, Riverdale, che ottiene così la sua settima stagione, The Flash, giungerà alla nona, e Walker, insieme a All American, Kung Fu, Nancy Drew, e Superman & Lois. I loro personaggi torneranno per la prossima stagione 2022-2023 e per molti di loro potrebbe essere l’ultima volta (vedi Riverdale e The Flash).

Lo stesso Mark Pedowitz, Presidente e CEO di The CW Network, ha sottolineato:

“Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, queste serie, insieme alle serie alternative che abbiamo rinnovato in precedenza, serviranno come basi solide su cui costruire il nostro prossimo anno e non solo. Queste serie sono utili per la nostra strategia digitale complessiva, in quanto sono alcuni dei nostri programmi più seguiti in streaming e sui social, e non vediamo l’ora di aggiungere altre serie nuove e di ritorno per rafforzare ed espandere la nostra impronta multipiattaforma”.

Molti fan possono quindi gongolare tirando un sospiro di sollievo ma molti altri non possono ancora farlo visto che mancano all’appello ancora alcuni titoli a partire da DC’s Legends of Tomorrow passando dal reboot di Streghe e Batwoman e finendo a Stargirl, In the Dark, Dynasty, Legacies e Roswell, New Mexico.

Come loro rimangono in bilico anche le matricole di questa stagione ovvero Naomi , 4400, All American: Homecoming. Continuano invece a rincorrersi le voci sulle novità in arrivo a cominciare dalla serie DC Gotham Knights. A lei si aggiungerà la serie prequel di Walker, Walker: Independence, e quella di Supernatural, The Winchester.