Non pochi italiani stanno ricevendo delle mail DAZN per reset password di accesso alla loro area personale. In prima battuta, la missiva sembrerebbe celare solo un’anomalia di carattere tecnico ma così non è. Piuttosto, la comunicazione avrebbe a che fare con il tentativo di combattere il fenomeno dell’utenza condivisa da non familiari da parte della piattaforma di streaming di eventi calcistici.

Il testo della mail DAZN per reset password fa riferimento ad un comportamento di accesso all’App che potrebbe non essere conforme con i termini e le condizioni del servizio. Dietro il pretesto di proteggere gli account dunque, l’utente viene informato della disconnessione dei suoi dispositivi e dunque della necessità di reimpostare la password. Segue la procedura guidata per cambiare il proprio codice di autenticazione.

Fin qui è stato riportato il contenuto della mail proveniente da DAZN in queste ore, ma quale potrebbe essere il suo vero significato e funzione? La strategia potrebbe essere quella di far presente, tra le righe, che l’utilizzo condiviso di un solo account da parte di non familiari e dunque tra parenti, amici o semplici conoscenti è comunque non consentito. Il reset della password con l’invito a modificare questo prezioso e personale dato avrebbe lo scopo di limitare il fenomeno molto diffuso e che è responsabile di gravi perdite, in termini di profitto, proprio per la piattaforma.

Il forte impegno economico profuso da DAZN per pagare i diritti di serie A fino alla stagione 2023/2024 è stato molto gravoso perché pari a 340 milioni di euro. Come biasimare dunque la piattaforma che tenta il tutto e per tutto per non perdere profitti a causa degli account condivisi. Tuttavia, piuttosto che le mail per il reset password, sarebbe molto più utile concedere ai clienti proprio la condivisione delle credenziali di accesso, magari ad un costo dell’abbonamento un po’ più alto.

Continua a leggere su optimagazine.com