Nuovi episodi e sviluppi attendono le ragazze di Sex and The City perché And Just Like That ha ottenuto già un rinnovo per una seconda stagione da HBO Max nonostante la delusione de gran parte dei fan. La serie ha ottenuto un importante successo sulla piattaforma e già la protagonista, nonché produttrice esecutiva, Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie Bradshaw, aveva lasciato intendere che il revival sarebbe sicuramente tornato per una seconda stagione e così è stato, ma siamo sicuri che sia tutto oro ciò che luccica?

Ecco i ringraziamenti dell’attrice qualche ora fa sui social:

In molti sono rimasti delusi dalla prima stagione e chiedono a gran voce più modernità nei contenuti del revival di una serie che ha segnato un’epoca, dove è finita la modernità? In questi primi episodi sembra che l’originalità della serie si sia un po’ piegata ai cliché in nome di un politicamente corretto che appartiene ben poco alla serie ‘originale’, gli scrittori riusciranno davvero a rimettersi in carreggiata mostrandosi più audaci nella sceneggiatura della seconda stagione?

Proprio Michael Patrick King, produttore esecutivo di And Just Like That, alla notizia del rinnovo ha rilanciato: “Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi vivaci e audaci, interpretati da questi attori potenti e straordinari”.

A lui si è unita Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, che ha aggiunto: “Siamo stati deliziati dalla conversazione culturale generata da questi personaggi e dalle loro storie, ambientate in un mondo che già conosciamo e amiamo così tanto. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Michael Patrick King e dai nostri meravigliosi sceneggiatori, produttori, cast e troupe. Non vediamo l’ora che i fan vedano cosa c’è in serbo per la stagione 2!”. Adesso non ci rimane che attendere per scoprire se le cose miglioreranno o, peggio, andranno alla deriva rovinando il ricordo di una grande serie.