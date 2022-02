Ci sarà una seconda stagione di And Just Like That? La risposta ufficiale da parte di HBO non è ancora arrivata, ma pare proprio che la direzione intrapresa sia quella di una lunga serialità, compatibilmente con i dati degli ascolti.

Nonostante la seconda stagione di And Just Like That non sia stata ancora confermata, i produttori esecutivi Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, storica interprete di Carrie Bradshaw nella serie originale Sex and The City, hanno accennato ad un sequel in un’intervista a Variety a ridosso del finale della prima stagione (in Italia il 12 febbraio su Sky e Now).

Per entrambi una seconda stagione di And Just Like That sarebbe la naturale prosecuzione del progetto di revival, di cui si dicono molto soddisfatti: “Abbiamo fatto qualcosa che era difficile da fare, ovvero abbiamo preso qualcosa di familiare e l’abbiamo reso nuovo. Nel bene e nel male” ha dichiarato lo showrunner, mentre Parker ha aggiunto che si parlerà di un eventuale seguito molto presto, perché “non vuoi far passare troppo tempo quando c’è un certo slancio“. Battere il ferro finché è caldo, insomma. King ha anche confermato Deadline che ci sono già conversazioni in corso sulla seconda stagione di And Just Like That: “Ne stiamo parlando proprio ora tra di noi sulle trame con gli attori e con la rete. Voglio dire, è un franchise molto vivo, diciamo solo questo“.

La seconda stagione di And Just Like That è una possibilità sondata anche da Casey Bloys, capo della sezione contenuti di HBO e HBO Max, che lo scorso dicembre ha detto a Vulture di non avere ancora una decisione sul tavolo, ma “sicuramente è una conversazione che faremo“. Molto dipenderà anche da cosa gli autori avranno da proporre per un nuovo capitolo: “Lascio a questi ragazzi il compito di capire cosa vogliono fare, ma sono molto contento di quello che hanno fatto (…) è un po’ quello che vuoi in uno spettacolo come questo. Sembra davvero di ritrovarti con vecchi amici e di non aver perso un colpo“.

Attenzione Spoiler!

Di sicuro un’eventuale seconda stagione di And Just Like That è ampiamente favorita dal finale semi-aperto della prima stagione: il decimo episodio ha visto Carrie dire addio definitivamente a Mr. Big, morto per un attacco di cuore nella première, spargendo le sue ceneri dal Pont des Arts a Parigi, proprio dove si erano ritrovati nel finale della sesta stagione di Sex and the City. Inoltre Carrie decide di proseguire la relazione col suo produttore di podcast, Franklyn, nonostante avesse remore sulla loro intesa. Ma soprattutto, mentre è a Parigi, Carrie decide di scrivere a Samantha Jones e chiederle da bere: l’invito viene accettato, ma presumibilmente non avverrà mai in scena, vista l’assenza di Kim Cattrall nella serie. Inoltre Miranda si trasferisce a Los Angeles dopo che a Che Diaz è stato offerto un pilot televisivo al termine del suo podcast con Carrie: pur di stare con Che, Miranda finirà il suo dottorato in diritti umani a distanza e rifiuta uno stage con Human Rights Watch. Invece Charlotte deve fare i conti col fallimento del una Bat Mitzvah della sua figlia non binaria Rock e finisce per sostituirsi a lei nella cerimonia, visto che si era convertita all’ebraismo ma senza la classica liturgia.

Ciò vuol dire che la seconda stagione di And Just Like That ritroverà Samantha e perderà Miranda? Quasi certamente no: quello di Miranda potrebbe essere un trasferimento temporaneo, mentre il rientro in scena di Samantha è da escludere, visto che lo showrunner ha dichiarato di essere interessato al personaggio solo per mantenere idealmente in vita un legame con Carrie, ma senza che questo implichi riaprire le porte a Cattrall. L’attrice ha infatti manifestato la soddisfazione per non aver partecipato alla serie, condividendo anche dei tweet poco lusinghieri sullo show. Di conseguenza la seconda stagione di And Just Like That potrebbe vedere semplicemente una riappacificazione tra Carrie e Samantha off screen e procedere con le tre protagoniste a New York.

