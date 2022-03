Dopo un lungo periodo di magra, potrebbe essere giunto il momento di ottenere novità sulla disponibilità PS5 proprio nel weekend appena cominciato. Il riferimento a possibili nuove scorte è relativo alla catena specializzata GameStop, impegnata da oggi e fino a domenica prossima 20 marzo nel Festival internazionale del fumetto del gioco e della cultura Pop Be Comics, di scena alla Fiera di Padova.

Tramite un annuncio social di queste ore, sempre GameStop ha fatto sapere che in queste giornate del festival non mancheranno delle novità sulla PlayStation 5, come ampiamente richiesto da tanti gamers. Di certo gli aggiornamenti riguarderanno i giochi supportati dall’ultima console di casa Sony, eventuali accessori per migliorare l’esperienza di gioco ma non solo. Almeno in parte, non potrà non essere affrontato anche il tema di nuove scorte pronte alla vendita del prodotto, vista l’assenza di nuove flash sale ormai da troppo tempo.

Come è possibile dunque restare aggiornati nel caso in cui si abbia a cuore la tematica della prossima disponibilità PS5 oltre che le altre novità sulla soluzione di gioco? In diretta da Be Comics, ogni mattina dalle 10:30 in poi, tutti gli appassionati del mondo gaming sono invitati a seguire la live Twitch deò canale ufficiale del rivenditore. Gli argomenti trattati saranno di certo molteplici e vari e non mancheranno di interessare tanti gamers appunto.

Gli effetti mancata disponibilità PS5 in questa prima parte del 2022 sono stati disastrosi per la stessa Sony. La notizia di poche ore fa è che Microsoft, con le sue ultime Xbox X e S, è riuscita a superare nelle vendite in Europa la sua rivale di sempre. La carenza di chip e di altre componenti hardware rischia di avere effetti ancora peggiori nell’immediato futuro: eventuali sviluppi (anche positivi) li scopriremo solo con il tempo.