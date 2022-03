La mancata e continua non disponibilità PS5 sul mercato era destinate a sortire i suoi effetti negativi per Sony e ora tutti i timori in proposito si sono avverati. La controparte Microsoft rappresentata dalle console Xbox Serie S e Serie X ha di fatto superato la soluzione dell’azienda giapponese, in assoluto per la prima volta.

I dati che andiamo a commentare oggi sono quelli di vendita mensili raccolti da GSD. Stiamo parlando dei numeri delle vendite che riguardano il mercato europeo a febbraio, dunque quello che ci interessa direttamente. Come già anticipato, i dettagli sono impietosi per l’azienda Sony: per la prima volta dal loro lancio commerciale nel vecchio continente, proprio le Xbox Serie S e X sono state vendute in numero maggiore rispetto alle PS5.

Tutta colpa della mancata disponibilità PS4 in questa prima parte del 2022? Probabilmente si. Il vero motivo del sorpasso non può certo essere associato alla mancata domanda di potenziali acquirenti della console di casa Sony. Piuttosto, possiamo dire che l’offerta di scorte continua ad essere decisamente insufficiente, tanto più in questi primi mesi dell’anno. Osservando più nello specifico il mercato italiano, possiamo di certo confermare che nel corso delle ultime settimane non ci sono state nuove occasioni di vendita per la console di casa Sony. Le uniche catene di elettronica che finora avevano venduto, almeno ciclicamente, proprio la soluzione di gioco ossia Mediaworld e GameStop hanno mancato qualsiasi nuovo appuntamento. Con sommo rammarico di tanti gamers, la speranza di portare a casa proprio l’ambito gioiello hi-tech è stata disattesa. Cosa ancora più grave, nessun rivenditore fisico o online ha annunciato nuovi slot in vendita.

Microsoft si gode di certo il successo delle sue Xbox. La mancanza di chip e di altre componenti sembra aver influito sulla sua catena produttiva molto meno che nel caso della console Sony. Nel caso di una rinnovata disponibilità PS5, al contrario, scriveremmo qui di altre classifiche di vendita, probabilmente.

