Va in onda anche in Italia il primo episodio di NCIS 19 senza Gibbs, il quinto della stagione in corso, trasmessa ogni venerdì in prima tv da Rai2. Per la prima volta nella storia della serie non appare in questo episodio l’attore e produttore esecutivo Mark Harmon, il cui nome è ancora presente nei titoli di testa, pur in sua assenza dopo la scelta del personaggio di restare in Alaska nell’episodio 4.

Il primo episodio di NCIS 19 senza Gibbs, dal titolo Insoliti Sospetti, vede il team affrontare il caso di un sottufficiale della Marina presumibilmente avvelenato: il suo corpo ritrovato nel bosco esplode dopo essere stato caricato nel furgone dell’NCIS. L’intervento del Dr. Palmer spiegherà come questo sia stato possibile.

Ma al di là del caso della settimana il primo di NCIS 19 senza Gibbs è inevitabilmente incentrato sul suo addio: per il team è come maturare un lutto, ma i contrasti interni finiranno per appiattirsi sulla comune idea che è giusto rispettare la sua scelta di andarsene. Sarà soprattutto Ducky, intenzionato a riprendere il suo posto come storico dell’NCIS, a sottolineare quanto sia importante accettare il cambiamento come parte della vita, soprattutto se questo vuol dire che il loro comune amico ha trovato la pace.

Il primo episodio di NCIS 19 senza Gibbs individua anche il suo erede nel team: dopo diversi tentativi di venire a capo della questione da parte di Vance, la scelta ricadrà sul nuovo agente Parker, in qualche modo investito di questa responsabilità dallo stesso Gibbs. Questa scelta degli sceneggiatori ha innescato una serie di polemiche da parte del pubblico: in precedenza, infatti, gli showrunner avevano dichiarato che Gary Cole non avrebbe preso il posto di Mark Harmon. Resta da capire quanto la serie potrà continuare senza il suo volto storico, pur tenendolo in ballo con continui riferimenti negli episodi successivi alla sua uscita di scena.

Il 18 marzo dopo il primo episodio di NCIS 19 senza Gibbs, Rai2 trasmette come di consueto lo spin-off NCIS: Hawai’i. Ecco la trama del quinto episodio, dal titolo Maschere.

L’omicidio di un soldato giapponese alle Hawaii sembrerebbe collegato a quello della sua fidanzata, avvenuto un anno prima in Giappone. Il caso coinvolge le forze armate U.S.A. e giapponesi.

