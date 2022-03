La presenza di Gibbs in NCIS 19 continuerà a farsi sentire, nonostante l’episodio d’addio al personaggio: a 70 anni Mark Harmon, protagonista della serie sin dal principio e per oltre 400 episodi, ha deciso di uscire di scena al termine di un’avventurosa storyline che ha portato il taciturno personaggio dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs ai confini del mondo.

L’addio a Gibbs in NCIS 19, trasmesso in Italia con l’episodio 4 in onda su Rai2 il 4 marzo, non vuol dire però che del personaggio si perderanno completamente le tracce: la sua eredità continuerà a pesare sul team dell’NCIS, sia perché dovrà abituarsi all’idea di non lavorare più insieme a lui, sia perché, anche da lontano, il loro eroe continuerà a vegliare su amici e colleghi.

La partenza di Gibbs in NCIS 19 è avvenuta con la decisione di restare in Alaska dopo aver risolto il caso del serial killer che seguiva fin dalla stagione 18, tra lo sgomento di McGee per il doloroso distacco. Eppure negli episodi successivi, a partire dal quinto, di Gibbs si continuerà a parlare, innanzitutto perché sarà proprio lui a designare il suo successore, il nuovo arrivato Alden Parker, interpretato dalla new entry Gary Cole (esito inizialmente negato dagli showrunner e per questo foriero di proteste da parte del pubblico). E ancora, nell’episodio 10, un gesto di generosità di Gibbs lo riporterà a sorpresa di nuovo al centro della trama. Inoltre, anche lo spin-off NCIS: Hawai’i continuerà a tenere in ballo Gibbs con una rivelazione sulla sua protagonista Jane Tennant.

Insomma l’eredità di Gibbs in NCIS 19 sarà forte e presente, anche se sulla lunga distanza la mancanza fisica del personaggio e la sua totale assenza rispetto all’azione porterà inevitabilmente la serie a renderlo una figura marginale. Non è ancora chiaro se NCIS reggerà l’onda d’urto della perdita del suo eroe, del volto storico e più riconoscibile dell’intero franchise, affidandosi agli altri personaggi per andare avanti (quelli storici sono ormai davvero pochi) o se CBS deciderà di chiuderla al termine di questa stagione. Di sicuro la tentazione di rinnovarla sarà forte, perché NCIS resta ancora il titolo più visto della della rete e tra i primi della programmazione generalista americana in generale, nonostante il calo fisiologico di ascolti dopo quasi vent’anni. Sullo sfondo restano le speranze dei fan di rivedere Harmon in scena almeno una volta, magari quando sarà il momento di dire addio definitivamente a NCIS col finale di serie.

