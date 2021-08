Non si sa molto di come ritroveremo Gibbs in NCIS 19: lo abbiamo lasciato all’inseguimento del serial killer che ha cercato di ucciderlo facendo saltare la sua barca, la Regola 91, ma non è chiaro cosa ne sarà di lui nella nuova stagione, che debutta su CBS il prossimo 20 settembre.

L’impegno di Mark Harmon in NCIS 19 sarà quasi certamente ridotto all’osso: pochi episodi per l’ex capo Gibbs e forse una singola storyline che lo riguarda, mentre diverse new entry si faranno largo nella squadra dopo gli addii a Jack Sloan ed Ellie Bishop. L’attenzione è puntata soprattutto sul nuovo personaggio Alden Parker, interpretato da Gary Cole. Il suo arrivo è stato annunciato quest’estate, ma pare che questo agente speciale dell’FBI non sia destinato a sostituire Gibbs in NCIS 19.

Il produttore esecutivo di NCIS 19 Steven D. Binder, storico autore della serie insieme a Frank Cardea, ha dichiarato a TvInsider che il nuovo arrivato attirerà l’attenzione superando dei limiti e facendosi “amare e odiare” al tempo stesso. Per quanto riguarda Gibbs, invece, “non è chiaro in che stato si trovi, quando fai esplodere la barca di un uomo che l’ha fabbricata a mano nel suo seminterrato negli ultimi cinquant’anni, hai toccato un nervo scoperto“.

In NCIS 19 Gibbs potrebbe vedere a serio rischio la sua carriera, dopo la sospensione per aver assalito un criminale nella stagione 18: “Anche se dovesse tornare alla sua vita precedente all’NCIS, i suoi problemi più profondi non se ne andranno”, sostiene Binder, che aggiunge anche l’ipotesi di vedere “un ragazzo come Gibbs senza lavoro“. Circostanza che potrebbe portare a conseguenze molto difficili da affrontare: “Sappiamo che il suo cuore è puro, ma Gibbs è stato un’anima in pena per molto tempo“.

NCIS 19 non arriverà in Italia prima del 2022, intanto Rai2 trasmetterà la seconda parte della diciottesima stagione in prima tv a partire dal 26 agosto in prima serata.