L’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19 va in onda in Italia l’11 marzo, in prima serata su Rai2, dopo essere saltato la scorsa settimana per lasciare spazio allo speciale Tg2 Post sulla guerra Russia-Ucraina: si consuma così, anche per il pubblico italiano, l’addio di Mark Harmon alla serie di cui è stato protagonista e produttore esecutivo per quasi vent’anni.

L’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19, il quarto della stagione, è andato in onda lo scorso autunno negli Stati Uniti e ha segnato uno spartiacque per la longeva serie procedurale di CBS, che ha introdotto nuovi personaggi per colmare il vuoto lasciato dall’iconico protagonista. La trama che porta all’uscita di scena dell’ex capo dell’NCIS è l’esito della lunga vicenda che lo ha visto, già dalla stagione 18, sulle tracce di un serial killer, dopo essere scampato all’attentato alla sua barca nella première di NCIS 19. Il faccia a faccia con l’assassino ha portato Gibbs su una nuova pista, che segnerà una svolta nella sua vita.

Nell’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19, il personaggio vola in missione in Alaska insieme al fidato McGee ed è lì che si consumerà il suo addio al Naval Criminal Investigative Service, che assume più i connotati di un arrivederci. L’eredità del personaggio continuerà infatti ad esercitare un grosso peso sulla serie nel corso della stagione e Gibbs continuerà ad essere in qualche modo sullo sfondo delle vicende del team negli episodi successivi.

Ecco la trama dell’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19, in onda su Rai2 l’11 marzo dalle 21.15, intitolato proprio Alaska.

Gibbs parte per l’Alaska accompagnato da McGee, per parlare col padre di Libby Alonak, la prima vittima, nella speranza che lui possa fornirgli qualche dettaglio utile per poter proseguire con le indagini. L’uomo sostiene infatti che sua figlia avesse scritto un lungo articolo riguardo ai danni ambientali che la miniera avrebbe provocato e che sia stata uccisa proprio per evitare che lo pubblicasse. Sonia Eberhart intanto si trova in Alaska proprio per inaugurare la miniera…

Dopo l’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19, andrà in onda il quarto dello spin-off NCIS: Hawai’i, che ha debuttato su Rai2 insieme alla serie madre. Ecco la trama dell’episodio dal titolo Paniolo.

Un marine proveniente da una famiglia di paniolo (cowboys hawaiiani), viene ferito gravemente durante una passeggiata a cavallo. Gli agenti dell’N.C.I.S. Hawaii scoprono che è stato aggredito da una gang.

L’ultimo episodio di Gibbs in NCIS 19 apre una nuova fase per gli agenti dell’NCIS: protagonista di questo cambiamento sarà la new entry Alden Parker, personaggio interpretato da Gary Cole.

