Il cast e personaggi de Il Re debuttano stasera, 18 marzo, su Sky con i primi due episodi (qui trovate la recensione). La serie è un prison drama, un genere inedito in Italia, realizzato da Sky Studios insieme a Wildside, con The Apartment e in collaborazione con Zocotoco.

La storia è ambientata nel San Michele, un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio – prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti – rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente.

Nel cast e personaggi de Il Re, Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori, direttore del carcere più pericoloso d’Italia, il San Michele, dove applica la sua personale idea di giustizia: un sistema fatto di connivenze, corruzione e scambi di favori. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso. Isabella Ragonese è Sonia Massini, unica ufficiale donna al San Michele, rigorosa, madre single, è da sempre critica verso i metodi di Bruno ma è costretta a riconoscerne l’inevitabile efficacia. Anna Bonaiuto è il PM Laura Lombardo, intelligente, cinica, scaltra, principale antagonista di Bruno. Chiamata a indagare sul duplice omicidio, è determinata a scoprire la verità.

Barbara Bobulova è Gloria, ex moglie di Bruno, funzionaria dei servizi segreti: una donna carismatica e affascinante; Giorgio Colangeli è il comandate Nicola Iaccarino, braccio destro di Bruno e suo migliore amico; Alida Baldari Calabria è Adele, la figlia adolescente di Bruno e Gloria; Ivan Franek è il detenuto serbo Miroslav Lackovic, rispettato da tutto il San Michele, gestisce il traffico di eroina all’interno del carcere e accoglie anche le richieste degli altri detenuti; Ahmed Hafiene è Amir, carismatico imam del San Michele.

Nel primo episodio che vedremo stasera: Bruno Testor è il direttore del carcere di San Michele, un regno che inizia a crollare in seguito a due morti inaspettate. Nel secondo episodio, Bruno fa un’importante scoperta su Lackovic, ma deve anche nascondere un segreto.

L’appuntamento con cast e personaggi de Il Re è su Sky Atlantic a partire dalle 21:15.