Arrivano nella notte, le Red Bull 64 Bars di Fabri Fibra registrate per Red Bull, il format ricorrente nel quale hanno trovato terreno fertile tantissimi rapper della scena italiana. Mancano pochi giorni al lancio di Caos, nuovo album di Fabrizio Tarducci che sarà nelle nostre mani il 18 marzo. Nel frattempo il rapper di Senigallia rompe il silenzio con questo inedito che inaugura il nuovo canale YouTube dello staff di Red Bull.

Il risultato? Fabri Fibra riprende tanti discorsi interrotti e spara dritto contro la scena contemporanea: “Sbatto il ca**o contro questa scena come ha fatto Guè”, quasi per sottolineare una certa incoerenza attraverso figure chiave: “Elettra Lamborghini dentro una Ferrari”. Non manca la carrellata nostalgica, quando racconta di esser cresciuto ascoltando i Public Enemy e gli Anthrax quasi a voler sottolineare un mondo di ampie vedute non necessariamente fossilizzate dentro un ghetto rap che potrebbe occludere l’ingresso di sfumature.

Sottilmente guarda dall’alto Sfera Ebbasta, ricordando che prima di Gionata Boschetti anche lui faceva innervosire i teorici: “Fibra non è per tutti, mi dispiace frate’ se non l’hai capito”, e ora “Mi ascolta pure il panettiere” mentre rifiuta qualsiasi ostentazione dei soldi e altri cliché che nell’era social vengono sdoganati ogni giorno fino alla nausea. C’è, poi, un saluto a Marc Miller a cui scrive: “Quanto mi manca”, e non è certo licenza poetica per cercare la rima.

La Red Bull 64 Bars di Fabri Fibra è l’anello di congiunzione tra ciò che è stato detto dopo Fenomeno e ciò che troveremo in Caos, di cui non esiste ancora una playlist ma esistono le date del tour. Di seguito il testo di questo inedito prodotto da Zef, che nel video ufficiale vediamo alla consolle mentre sorseggia l’energy drink cui Fibra dedica l’ultima riga: “Sono il meglio a fare il rap, sai perché? Perché la Red Bull per questa mi ha pagato più di te”.

Mi sono disintossicato dalla marijuana

Il diavolo ha il mio numero e ogni giorno mi chiama

Mi dice che dovrei ricominciare con le droghe

Perché nessuno mi cerca e nessuno mi vuole

Ma se Dio non esiste, l’inferno è una bugia

Non cancelli i peccati se ripeti Ave Maria

Lei sogna di far la modella come ogni ragazza

Che già si vede in copertina piena di Grazia

Sul palco non mi mancano le rime

Rap Diablo, quanto mi manca Mac Miller

Sulla base è solo questione di stile

Tu c’hai sempre da ridire, fai riderе, Ben Stiller

Il quindicennе ascolta Fibra e dice: “Chi è?”

Che non sente dire “Gang” e nemmeno “Eskere”

Non credeva in Dio, invece adesso dice “Dio c’è”

Sbatto il ca**o in faccia a questa scena come ha fatto Gué

Flow da urlo, frate’ non fare il furbo

Te l’ho già detto, coi soldi io mi ci masturbo

Volto cupo, ma basta parlare di soldi, sono stufo

Come se nella vita fossero tutto

Ma se non parli di soldi poi non c’è gusto

E se non parli di armi poi non fai brutto

Vorrei parlarti di viaggi nel tempo

Andare indietro cinquant’anni e farmi un acido a Woodstock

Mischio consonanti con vocali

Elettra Lamborghini dentro una Ferrari

Fame di sapere tanta, cresciuto nei Novanta

Ascoltavo i Public Enemy con gli Anthrax

Conservo in testa ogni fottuto momento

Indelebile 94 per fare un esempio

Il mio primo live dei Colle Der Fomento

Ho il vinile originale di Batti Il Tuo Tempo

Fatti un giro nel quartiere

Mi ascolta pure il panettiere

Potevo fare il ragioniere

Perché la vita è dare e avere

La scena senza Fibra non spacca

Due rime e ti mando il cervello in pappa

Cresciuto ascoltando 2Pac fra’

Però mi piace se mi chiami Big Poppa

La gente è pazza, prima ti chiede una foto

Poi la posta sul profilo e lascia un commento sotto

Tipo: “L’ho beccato in giro ma nemmeno lo ascolto

Meglio se beccavo Sfera che è pure più famoso”

Sono sempre nervoso, fammi fumare

Uccido rapper da vent’anni ma non sono un criminale

Vi organizzo il funerale

Dopo 64 barre servono 64 bare

Fine! Non c’è mai fine

Per colpa vostra guarda che mi tocca dire

Tra mille sfighe e mille sfide

Comunque vada sai che la mia penna scrive roba tipo:

Tu chi sei? Vinco a mani basse

Hemingway fuori da ‘ste casse

Ti descrivo una scena con sei parole:

“Sperava che la pistola s‘inceppasse”

Fibra non è per tutti

Mi dispiace frate’ se non l’hai capito

Ognuno c’ha i suoi gusti

Questa è la musica con cui vorrei essere ucciso

Faccio l’ultimo giro, con ghiaccio per me

Non mi prendere in giro, ti schiaccio, patè

Sono il meglio a fare il rap, sai perché?

Perché la Red Bull per questa mi ha pagato più di te