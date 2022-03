Dopo l’annuncio del nuovo album Caos è arrivato il calendario dei concerti di Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia torna sul palco per presentare la nuova avventura discografica con date che toccheranno i principali festival italiani durante l’estate.

Le date dei concerti di Fabri Fibra

I biglietti per i concerti di Fabri Fibra – riuniti sotto il titolo Caos Live, Festival 2022 – sono già disponibili sul circuito TicketOne. Ecco tutte le date del tour:

09 luglio 2022 Arezzo – Mengo Music Fest

Posto Unico € 23,00 10 luglio 2022 Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

Posto Unico € 39,00 16 luglio 2022 Pordenone – Pordenone Live 2022

Posto Unico € 39,00

PIT € 46,00 17 luglio 2022 Bologna – Sequoie Music Park

Posto Unico € 38,00

PIT € 46,00 23 luglio 2022 Romano D’Ezzelino (VI) – Ama Vestival

Posto Unico € 34,50

PIT € 46,00 27 luglio Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

Posto Unico € 39,00 29 luglio 2022 Molfetta (BA) – Luce Music Festival

Posto Unico € 39,00

PIT € 46,00 30 luglio 2022 Lecce – Oversound Music Festival

Posto Unico € 39,00

PIT € 46,00 01 agosto 2022 Roccella Ionica (RC) – Roccella Ionica Summer Festival

Posto Unico € 39,00 03 agosto 2022 Catania – Sotto Il Vulcano Festival

Posto Unico € 34,50

PIT € 46,00

Caos, il nuovo album

Il nuovo album di Fabri Fibra è Caos, e sarà fuori il 18 marzo 2022. Il rapper non ha ancora fornito dettagli sulla tracklist e tanto meno sugli ospiti, ma potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni. Per Fabri Fibra si tratta del decimo album in studio dopo Fenomeno (2017). Il disco è già disponibile in pre-order su Amazon.

Per il momento Fabri Fibra ha svelato solamente titolo, data di uscita e copertina – in cui vediamo il rapper ripreso di spalle su una spiaggia, in bianco e nero – e lo ha fatto dopo aver letteralmente svuotato il suo profilo Instagram per giorni. Questa scelta è tipica di molti artisti quando sono in arrivo novità interessanti. I fan del rapper, infatti, avevano intuito che sarebbe stata annunciata una novità discografica.

Caos arriva a 20 anni di distanza dal primo album, Turbe Giovanili (2002), che nel 2004 fu seguito da Mr. Simpatia e nel 2006 da Tradimento, il disco con il quale Fabrizio Tarducci arrivò al grande pubblico grazie a singoli come Applausi Per Fibra, Mal Di Stomaco, Coccole e E La Pula Bussò.

Di seguito il post originale con tutte le date dei concerti di Fabri Fibra, che porterà sul palco l’attesissimo nuovo album Caos insieme ai suoi grandi classici.