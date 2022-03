Il nuovo album di Fabri Fibra ha un nome è una data. L’annuncio arriva da Fabrizio Tarducci – questo il nome di battesimo – sui social, da un profilo Instagram completamente ripulito dai vecchi post e senza preavviso.

Il nuovo album di Fabri Fibra

Caos, il nuovo album di Fabri Fibra, sarà fuori il 18 marzo 2022. Il rapper di Senigallia ha postato l’annuncio sui social, senza aggiungere altri dettagli. In allegato troviamo una foto che lo ritrae di spalle, su una spiaggia. Nient’altro.

I fan non aspettavano altro, proprio perché Tarducci ha ripulito il suo account negli ultimi giorni. Questo è ciò che fanno gli artisti quando stanno per sganciare una bomba. Per il momento Fabri Fibra non ha specificato se il disco sarà anticipato da un nuovo singolo, né ha comunicato la tracklist di Caos e tanto meno ha fatto il nome degli eventuali ospiti. Tutti gli aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Nel 2021 Fabri Fibra ha duettato con Madame nel singolo Il Mio Amico e ha partecipato al disco Rivoluzione di Rocco Hunt. Ancora prima, nel 2020, ha preso parte nel Bloody Vinyl BV3 della Machete Crew nella traccia 5G insieme a Slait, Low Kidd, Young Miles, Lazza e Jake La Furia.

Fenomeno

Il nuovo album di Fabri Fibra sarà il seguito ideale di Fenomeno (2017) disco contenente grandi successi compresa la title-track. L’album ospitava anche i Thegiornalisti – nello specifico l’ex frontman Tommaso Paradiso – nella hit radiofonica Pamplona.

La tracklist includeva anche un discorso di Roberto Saviano nella traccia Skit – Considerazioni e, tra i produttori, vantava pezzi da 90 come Takagi & Ketra (title track), Mace (Pamplona), Big Fish (Skit – Il Tempo Vola e Stavo Pensando A Te).

Caos sarà il decimo album in studio di Fabri Fibra, di cui presto potremmo conoscere il primo estratto.