Antonella Elia assente a La Pupa e il Secchione Show dopo la notizia della positività al tampone. Il giudice su cui molto aveva puntato Barbara d’Urso quindi salta un turno a causa del Covid 19 e mentre lei rimarrà a casa a guardare la puntata sul divano insieme al suo Pietro, in studio prenderà posto Soleil Sorge. La bella ex corteggiatrice fresca fresca di Grande Fratello Vip 2022, da questa sera sarà tra i giudici della versione show de La Pupa e il Secchione firmata da Barbara d’Urso per il prime time di Italia1.

Il programma prenderà il via proprio oggi, 15 marzo, e andrà avanti al martedì sera per le prossime settimane, salvo cambiamenti e ascolti permettendo, portando in tv una vera e propria gara tra coppie di Pupe e Secchioni con tanto di serata in diretta per giochi e quiz, vere e proprie prove che segneranno il loro percorso. Ma chi sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show?

Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez e Vera Miales saranno le Pupe vip del programma insieme ai Secchioni noti al pubblico ovvero il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e Aristide Malnati. A loro si aggiungeranno anche i Pupi Francesco Chiofalo e, forse, Gianmarco Onestini. Dato per sicuro partecipante come Pupo sembra che il fratello di Luca abbia optato per un reality Netflix fuori dai confini italiani, sarà vero? Ciliegina sulla torta l’attuale fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano, in versione secchione.

Le coppie de La Pupa e il Secchione Show sono 11 e tutti saranno giudicati nelle varie prove dalla giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia, almeno quando il Covid le permetterà di tornare negli studi televisivi alla corte di Barbara d’Urso.