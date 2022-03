Per settimane abbiamo parlato della possibilità che Soleil Sorge sbarchi a La Pupa e il Secchione Show a partire da domani, 15 marzo, su Italia1, ma forse c’è ancora qualche dubbio da sciogliere. A lasciare tutti in bilico in questi giorni ci hanno pensato proprio la conduttrice Barbara d’Urso e la stessa ex gieffina che a Verissimo è tornata a parlare anche di questo possibile impegno futuro.

Secondo i più cattivi l’arrivo dell’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip 2022 fosse legata proprio al fatto che martedì la bella biondina dovrà occupare un posto in giuria nella versione show de La Pupa e il Secchione, ma l’enigma ancora rimane a poche ore dalla messa in onda. Ospite a Verissimo la settimana scorda, Barbara d’Urso si è detta interessata a Soleil ma rimanendo sul vago proprio perché lei ancora era impegnata nella casa del Grande Fratello Vip.

A pochi giorni di distanza, nello stesso salotto, quello di Verissimo, il dubbio aleggia. A tentare di fare chiarezza è stata proprio Silvia Toffanin che alla sua ospite ha chiesto dettagli riguardo alla sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, indovinate un po’ qual è stata la risposta di Soleil? “Ah sì? Non me l’hanno chiesto, ho letto un po’ di anticipazioni“.

Soleil Sorge non ha confermato e né smentito i rumors che circolano su di lei ormai da un po’ e durante l’intervista ha continuato: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo sicuramente, poi con Barbara c’è solo da divertirsi. Ho letto questa notizia però chissà, lo scopriremo solo vivendo“. I fan dovranno prenderlo come un sì? Il momento della verità potrebbe arrivare proprio oggi quando, ad un passo dalla messa in onda, conosceremo ulteriori dettagli sul programma al via domani nel prime time di Italia1.