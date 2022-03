C’è il film di Sherlock L’Abominevole Sposa su La7: stasera, 14 marzo, torna in onda la serie BBC che rielegge il mito di Sherlock Holmes in chiave moderna. Lo show era stato interrotto nelle scorse settimane per dare la precedenza all’attualità con l’informazione sulla guerra in Ucraina. Inoltre, la rete aveva preferito trasmettere Chernobyl al posto di Sherlock, scatenando non poche polemiche da parte del pubblico.

Terminati i cambi di programmazione, il film di Sherlock L’Abominevole Sposa continuerà a raccontare le avventure del detective creato dalla penna di Arthur Conan Doyle, e portate sullo schermo in questo nuovo adattamento televisivo curato da Steven Moffat e Mark Gatiss.

Questo speciale si colloca tra la terza e la quarta stagione, ed è ambientato nella Londra Vittoriana; è stato mandato in onda nel Regno Unito su BBC One e BBC One HD il 1º gennaio 2016, mentre in Italia è arrivato qualche giorno dopo al cinema.

Cosa accadrebbe se il più famoso detective al mondo e il suo migliore amico vivessero in una Londra fatta di treni a vapore, carrozze a due ruote, cappelli a cilindro e redingote? Benvenuti in Sherlock… nel 1895! Nel cuore della Londra vittoriana, Thomas Ricoletti rimarrà stupefatto nel vedere la moglie vestita con il suo vecchio abito da sposa. Perché, solo poche ore prima, la donna ha preso la vita. Così il fantasma della signora Ricoletti sembra ora aggirarsi per le strade con un’insaziabile sete di vendetta. Dalla nebbia avvolgente di Limehouse alle viscere di una chiesa in rovina, Holmes e Watson dovranno usare tutta la loro astuzia per combattere un nemico apparentemente già morto e solo il finale del film rivelerà la scioccante verità sull’abominevole sposa.

Nel cast del film: Benedict Cumberbatch è Sherlock Holmes; Martin Freeman è il Dottor Watson; Una Stubbs è Mrs Hudson; Rupert Graves è l’Ispettore Lestrade; Mark Gatiss è Mycroft Holmes; Louise Brealey: Molly Hooper; e Amanda Abbington è Mary Morstan.

L’appuntamento con il film di Sherlock L’Abominevole Sposa è per stasera ore 21:15.

