Basta un’ospitata in tv ed ecco cancellato il futuro della Sinistra e di tutti quelli che vedevano in Soumahoro il cavallo giusto su cui puntare. Per settimane non si è fatto che parlare di lui, del suo sofferto passato, della sua emozione ad entrare nei palazzi del potere della politica italiana e dei suoi stivali infangati, e ora? Tutto si è infranto contro le borse firmate che la moglie sfoggia sui social.

Incalzato da Corrado Formigli, che lo ha avuto ospite a Piazza Pulita, il deputato di Sinistra italiana e Europa Verde si è lasciato andare ad alcuni slogan che questa volta lo hanno mandato dritto dritto al patibolo, almeno secondo quanto si evince leggendo i commenti del popolo dei social. Mentre Aboubakar Soumahoro si batteva per i diritti dei più poveri, infatti, la moglie Liliane Murekatete appariva sui social con indosso capi d’abbigliamento e accessori di lusso.

#Soumahoro : “…ritengo che il diritto all’eleganza, il diritto alla moda, è una libertà. La moda non è né bianca né nera. La moda è semplicemente umana”.



I vostri dipendenti non hanno lo stesso diritto, come mai?

Per te e la tua famiglia, non sono umani ? #dirittoallamoda

Corrado Formigli ha quindi chiesto al suo ospite se la cosa gli avesse creato imbarazzo alla luce delle sue battaglie ma, a quanto pare, non è così proprio per via del ‘diritto alla moda’ che il deputato ha sbandierato in tv:

“Non mi ha creato nessun imbarazzo. Ritengo che il diritto all’eleganza, il diritto alla moda, è una libertà. La moda non è né bianca né nera, è semplicemente umana… Qualcuno più di una volta mi ha detto che sono sempre vestito di verde. È una questione di scelta. Quelle immagini probabilmente vanno anche datate…”.

La questione e l’ironia, che sui social hanno fatto proprio ricamando sulla sua risposta e la ‘lotta’ a questi nuovi diritti, lasciano ancor di più l’amaro in bocca per via di alcune denunce (da vagliare e su cui indagare) che alzerebbero il velo sulle condizioni malsane in cui i migranti, ospiti delle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera del parlamentare, verserebbero. Le due cose cozzano un po’, come andrà a finire per la nuova Sinistra che si nascondeva dietro l’uomo con gli stivali infangati?