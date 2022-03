Il debutto di Elite 5 su Netflix è fissato per l’8 aprile: la piattaforma ha diffuso le prime immagini e lanciato un breve teaser per annunciare la data d’uscita della quinta stagione del teen drama a tinte crime di Carlos Montero e Dario Madrona.

Nei nuovi episodi di Elite 5 su Netflix tornano Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch e Diego Martín, nei panni dei loro personaggi già noti al pubblico. A loro si aggiungono le new entry di questa stagione, Valentina Zenere, André Lamoglia e Adam Nourou.

Elite 5 su Netflix inaugura il nuovo anno scolastico a Las Encinas, con tanti fronti aperti rispetto alla stagione precedente. Dopo la fatidica festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzmán, il segreto della morte di Armando minaccia la storia d’amore di Samuel e Ari. Rebeca è impegnata in un viaggio alla scoperta di se stessa, mentre Omar riprende in mano la sua vita dopo aver affrontato le conseguenze della separazione da Ander. Infine, l’apparizione di Bilial (la new entry premio Goya Adam Nourou) metterà in difficoltà la sua relazione con Samuel. Inoltre al centro della trama ci saranno la confessione degli abusi di Phillipe, i problemi nel controllo della rabbia di Patrick, il desiderio di vendetta di Benjamín e un regalo che Armando ha fatto a Mencía. E ancora: un segreto che potrebbe distruggere ‘I Benjamines’ e un patto di silenzio tra Samuel e Rebeca che verrà rotto in tutta fretta, avranno conseguenze nefaste per i protagonisti.

Ecco un antipasto di Elite 5 su Netflix con le immagini promozionali della serie e il teaser che annuncia l’uscita il prossimo 8 aprile. La serie è già stata rinnovata anche per una sesta stagione, attualmente in produzione.

@Netflix

Continua a leggere su optimagazine.com