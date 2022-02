Elite 6 è appena entrata in produzione e già si fa notare per i numerosi nuovi acquisti del cast: la sesta stagione incorpora nell’ensamble del teen drama diversi volti molto noti al pubblico spagnolo (un po’ meno a quello italiano), che hanno già fatto gavetta in altre fiction e serie televisive.

Tra i volti nuovi di Elite 6, i più noti sono certamente quelli di Álvaro de Juana e Carmen Arrufat, reduci dalla serie HIT di TVE. Ma si tratta solo di due dei cinque nuovi innesti che Netflix ha annunciato per la sesta stagione del format creato da Carlos Montero. Insieme a loro, altri studenti si faranno spazio tra i movimentati corridoi de Las Encinas: si tratta di Ana Bokesa, Álex Pastrana e Ander Puig.

Elite 6 non ha ancora una data d’uscita, d’altronde non è stata rilasciata nemmeno la quinta stagione di cui sono recentemente terminate le riprese, ma Netflix ha deciso di alimentare l’hype intorno al format con le prime immagini delle new entry: “Non hanno ancora messo piede a Las Encinas e hanno già rivoluzionato tutto“, è la promessa dei profili social della piattaforma nel presentare gli attori che si uniscono alla produzione.

Elite 6, dunque, potrebbe essere connotata dall’ennesimo cambio generazionale della serie, con un ricambio importante di volti simile a quello avvenuto nella quarta stagione, quando tanti attori sono usciti di scena col diploma dei loro personaggi lasciando spazio a nuovi alunni del prestigioso liceo carico di competizione e complotti. Intanto nella stagione 5 torneranno i veterani Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Claudia Salas e Georgina Amorós, ma non è detto che resteranno anche nella successiva.

