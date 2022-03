Uno di Noi Sta Mentendo è un format originale di Peacock arrivato su Netflix lo scorso febbraio e subito entrato nella top10 delle serie più viste in Italia. Teen drama che incontra il mistery, richiama molti titoli già visti, da Le Regole del Delitto Perfetto a Riverdale a Elite: con la serie spagnola, peraltro, condivide uno dei produttori esecutivi, Darío Madrona.

La serie Uno di Noi Sta Mentendo è basata sul bestseller omonimo di Karen M. McManus, edito da Mondadori in Italia: la trama vede al centro cinque liceali che non si conoscono prima di finire insieme in punizione. Solo quattro escono vivi da quell’esperienza e ciascuno di loro è sospettato di essere il potenziale assassino di Simon (Mark McKenna), che è anche la voce narrante della storia. Tra i presunti responsabili della sua morte ci sono l’intelligente Bronwyn (Marianly Tejada), il delinquente Nate (Cooper van Grootel), la reginetta della scuola Addy (Annalisa Cochrane), e l’atleta Cooper (Chibuikem Uche). Ovviamente tutti hanno qualcosa da nascondere e nessuno può essere considerato innocente a prescindere.

Nel cast di Uno di Noi Sta Mentendo figurano anche Barrett Carnahan (Grown-ish) nei panni del fidanzato di Addy, Jake; Jessica McLeod (You Me Her) nel ruolo della migliore amica di Simon, Janae, e Melissa Collazo (Swamp Thing) come la sorella minore di Browyn, Maeve. Quest’ultimo personaggio diventa protagonista del sequel del romanzo, One of Us Is Next, dunque sarà presumibilmente al centro della seconda stagione della serie, anche se non è escluso che la trama si rinnovi completamente rispetto al riferimento letterario. Secondo Deadline, infatti, la stagione 2 riprenderà subito dopo gli eventi dell’ultimo episodio della prima, discostandosi quindi dal romanzo che è ambientato un anno dopo i fatti del finale. Non ci sono ancora dettagli sul cast del sequel, ma è presumibile che possano tornare in scena i personaggi di Bronwyn, Nate, Addy e Cooper, insieme ad altri di supporto apparsi nella prima stagione.

@Peacock

Uno di Noi Sta Mentendo, infatti, è già stata rinnovata per un nuovo capitolo, come ampiamente previsto dal finale aperto della prima stagione: dopo la scoperta della verità sull’omicidio di Simon, un altro lutto ha colpito i liceali e un sms misterioso fa precipitare di nuovo tutti in un incubo. In pieno stile Elite, dunque, un omicidio tira l’altro e un nuovo mistero da risolvere si dipanerà nel corso della stagione 2.

