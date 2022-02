Arriva Uno di Noi Sta Mentendo su Netflix, l’interessante serie teen drama rivelazione di fine 2021, pubblicata sullo streamer Peacock lo scorso anno e diventato subito un piccolo fenomeno.

Dopo il successo negli Stati Uniti, lo show è disponibile da oggi, 18 febbraio, in Italia. Definita una serie a metà tra Breakfast Club e Pretty Little Liars, Uno di Noi Sta Mentendo mescola il dramma adolescenziale con il mistero e il genere thriller. Un mix già visto (basti pensare a Riverdale e Tredici), ma che tuttavia convince.

La storia è basata sull’omonimo romanzo young di Karen M McManus, e ruota intorno a un misterioso omicidio che coinvolge un gruppo di ragazzi. Alla Bayview High, cinque studenti – Simon (interpretato da Mark McKenna), Addy (Annalisa Cochrane), Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada) e Nate (Cooper van Grootel) – vengono messi in punizione. Simon, noto per aver avviato un gruppo di gossip online con la sua amica Janae (Jessica McLeod), dove sparla dei suoi compagni di classe, soffre di una reazione allergica improvvisa che gli provoca la morte. Gli altri quattro studenti avevano motivazioni e ragioni individuali per uccidere Simon. Dopo aver stabilito che la sua morte non è stato un incidente, viene avviata un’indagine.

L’assassino verrà svelato nel finale di stagione, non senza modificare l’equilibrio dei personaggi per far ricadere, di volta in volta, il sospetto su ciascuno di loro e rendere le cose più interessanti. Non mancano i cliché, come in ogni buon teen drama che si rispetti. Una curiosità: il primo episodio è stato diretto da Jennifer Morrison, la Emma di C’Era Una Volta.

Gli ottimi ascolti in patria e le recensioni generalmente positive della critica hanno convinto il network Peacock a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Riuscirà Uno di Noi Sta Mentendo a diventare un piccolo cult anche in Italia come accaduto negli Stati Uniti?

