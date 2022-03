C’è da porre la massima attenzione al nuovo SMS PosteInfo in circolazione in queste ore per dispositivo non riconosciuto. Un nuovo tentativo di phishing ha come potenziali vittime gli italiani ma anche lo stesso istituto Poste Italiane che non ha nulla a che fare con quanto riportato nel messaggio in arrivo.

L’immagine di inizio articolo mostra, per esteso, il testo presente nell’ultimo degli SMS PosteInfo, magistralmente diffuso. Almeno da un paio di anni, ci siamo abituati alla ciclica distribuzione di contenuti di questo tipo che fanno riferimento ad un problema con il conto, qualche blocco o altra anomalia. L’intento è certamente quello di creare allarme e spingere la vittima di turno a cliccare sul collegamento della nota. La formula della comunicazione in circolazione in queste ore include il riferimento all’accesso al proprio profilo da parte di un dispositivo non riconosciuto. Nell’ottica di disconoscere l’attività, si fornisce un link fasullo e pericoloso che non dovrebbe mai essere utilizzato.

Seguendo esattamente la tecnica del phishing oramai collaudata in un gran numero di truffe online, chi visita il collegamento interno al nuovo SMS PosteInfo è traghettato verso un sito che solo all’apparenza sembra essere quello di Poste Italiane. Nel momento in cui si accederà dunque al portale finanziario farlocco si consegneranno i propri dati di accesso reali a malintenzionati, hacker che di certo non li utilizzeranno per fini edificanti e legali. Per non cadere nella trappola appena descritta quindi, l’unica cosa da fare resta quella di non agire d’impulso per verificare la propria situazione, perché il reale rischio si annida proprio sul sito fake costruito ad arte.

Resta sempre valido l’ormai onnipresente monito: la stessa Poste Italiane non invierà mai SMS PosteInfo di questo tipo, neanche dal suo stesso numero con il quale riceviamo comunicazioni di vario tipo. Qualsiasi nota per accesso anomalo o problemi, con link annesso, sarà sempre un tentativo di truffa.

Continua a leggere su optimagazine.com