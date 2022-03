Non si vede la Rai in alcune case degli italiani oggi 11 marzo e, in buona sostanza, la situazione non è così diversa rispetto a quella che abbiamo illustrato nei giorni scorsi con un’altra analisi per canali differenti. Proviamo a fare il punto, visto che in tanti non hanno particolare dimestichezza con queste tematiche ed in un momento storico del genere potrebbero trovare più difficoltà rispetto ad altri. Anche al cospetto di una procedura in teoria alla portata di tutti, come spesso e volentieri avviene in queste circostanze.

Come risolvere se non si vede la Rai oggi 11 marzo

Qual è il percorso da seguire per risolvere i problemi se non si vede la Rai oggi 11 marzo? In questo particolare contesto, dovrebbe essere sufficiente una nuova sintonizzazione dei canali. A tal proposito, non dovrete far altro che accedere al menù della televisione, per poi recarvi nella specifica area relativa alla selezione dei canali, in modo da dare il via alla cosiddetta risintonizzazione. Il vostro televisore, a questo punto, andrà avanti in totale autonomia tramite la scansione automatica, come avvenuto già in tante case dallo scorso 8 marzo. Quando, cioè, è stata avviata una nuova fase in Italia sotto questo punto di vista.

Occhio, perché nel caso in cui dovesse persistere il problema al termine dell’operazione, allora vi resteranno due alternative. O comprare un nuovo televisore, o in alternativa un decoder in grado di sopperire al problema. Tuttavia, le segnalazioni degli utenti ci dicono che nel caso dei primi canali Rai, almeno per ora, dovrebbe essere sufficiente sintonizzare i canali. Situazione in continua evoluzione, ma nel caso in cui disponiate di un prodotto ormai vecchio ed obsoleto, sarà il caso di iniziare a valutare alternative.

Anche a voi non si vede la Rai da qualche giorno? Fateci sapere come va con un commento qui di seguito.