Perché non si vede Canale 9 da oggi 8 marzo e anche Real Time insieme alle altre emittenti del gruppo Discovery Italia? La data odierna è fondamentale per la televisione italiana e segna un vero spartiacque nella corsa verso il nuovo digitale terrestre. Proprio in queste ore, in effetti, è avvenuto il passaggio dalla vecchia codifica Mpeg 2 a quella Mpeg 4 per una fruizione di alta qualità di tutti i contenuti delle emittenti nazionali: tra queste appunto, anche quelle in precedenza citate.

Perché non si vedono più i canali Discovery

Se non si vede più Canale 9 e anche Real Time è perché, probabilmente, il televisore ma anche il decoder in proprio possesso non supportano la codifica Mpeg 4 ora andata in vigore ma solo quella Mpeg 2. Di conseguenza, tutti i canali Discovery non sono più visualizzati e dunque anche Food Network (al canale 33), Giallo (al canale 38), ancora DMAX (presente al canale 52), Home & Garden (al canale 56), pure Motor Trend (al canale 59) e per finire i canali per ragazzi K2 (al canale 41) e Frisbee (al canale 44),

Come comportarsi dunque

Prima di dare per scontato che il proprio televisore o il decoder sia proprio da buttare perché non si vede Canale 9 e tutte le altri emittenti Discovery Italia, sarebbe il caso di effettuare prima una risintonizzazione dei propri apparecchi e anche verificare che ai canali 501 e successivi siano visibili i canali Rai in HD. Se la prova dovesse dare esito negativo, non c’è dubbio sul fatto che bisognerà procedere all’acquisto di un nuovo televisore o anche di un nuovo decoder, questa volta compatibile con la codifica Mpeg 4 (ma ora in commercio si trovano solo quelli). In ultima analisi invece, bisognerà solo rinunciare a Canale 9 e altre emittenti Discovery e magari accettare di guardarli solo in streaming.

