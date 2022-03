Il nuovo singolo di Francesco Gabbani è Volevamo Essere Felici, che dà il titolo all’album in uscita nel 2022. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore, che nell’ultima ora ha svelato cosa ci celava dietro l’indizio pubblicato sui social nella scorsa settimana.

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Volevamo Essere Felici è il nuovo singolo di Francesco Gabbani e sarà fuori venerdì 11 marzo. Il cantautore ritorna dopo gli inediti La Rete e Spazio Tempo e annuncia, così, anche il titolo del prossimo album.

Recentemente Francesco Gabbani ha collaborato con Ornella Vanoni nell’album Unica, e con lei ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come super ospite, accompagnandola al pianoforte in un’esibizione memorabile. “In fondo dietro a tutto quello che facciamo c’è solo la ricerca della felicità”, scrive l’artista carrarese sui social per annunciare il nuovo singolo.

Il nuovo album

Volevamo Essere Felici è il seguito ideale di Viceversa (2020), ma non è ancora nota la data di pubblicazione dell’album. La scorsa settimana Francesco Gabbani ha pubblicato l’indizio: “Volevamo solo essere… Quale parola manca secondo voi per concludere il titolo del mio prossimo album?”. Oggi la risposta è arrivata.

Volevamo Essere Felici, anticipato dalla title-track che uscirà venerdì 11 febbraio, sarà il quarto album di Francesco Gabbani. Per il momento, oltre alla data di pubblicazione, non è dato conoscere né la tracklist né la presenza di eventuali duetti. Il disco potrebbe uscire prima delle due date programmate a Milano e Roma, rispettivamente il 6 e l’8 maggio.

Nell’estate 2021 il cantautore carrarese ha rivelato che Volevamo Essere Felici sarà un “ritorno al minimalismo”, ma soprattutto avrà “sfumature introspettive”, a differenza di Viceversa in cui il focus era incentrato sul rapporto con gli altri. Volevamo Essere Felici, dunque, sposterà l’attenzione verso le dinamiche interiori, un lavoro che si potrà sentire anche nel mood dei brani.