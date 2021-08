Arriva il nuovo singolo di Francesco Gabbani. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista sui suoi canali social. La Rete, questo il titolo del nuovo inedito, esce dopo un lungo periodo di silenzio del cantautore di Carrara dopo il successo del disco Viceversa che prende il nome dal brano portato a Sanremo nel 2020.

Recentemente Gabbani è volato ad Amburgo per sottoporsi a un intervento alle corde vocali dopo il concerto all’Arena di Verona, un’operazione molto semplice che lo ha rimesso in forma in poco tempo. Il cantautore ha dato la notizia pochi giorni dopo il ricovero per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

Del nuovo singolo di Francesco Gabbani, in effetti, si è già parlato a luglio quando il cantautore ha annunciato il suo debutto al cinema nel film La Donna Per Me con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi con la regia di Marco Martani. La pellicola uscirà nell’autunno 2021 e per l’occasione il cantautore di Carrara ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto discografico che verrà anticipato da un singolo verso la fine dell’estate.

La Rete è dunque il titolo del nuovo singolo di Francesco Gabbani che anticiperà il nuovo album. Un 2021 intenso, quello della voce di Occidentali’s Karma. Nell’ultimo Festival di Sanremo ha duettato con Ornella Vanoni nel brano Un Sorriso Dentro Al Pianto dall’album Unica, scritto per la Vanoni dallo stesso Gabbani.

Il 2022, inoltre, sarà un anno di concerti. Francesco Gabbani si esibirà nei palasport in due date, a Milano e Roma, rispettivamente il 6 e l’8 maggio. Tutte le info sui biglietti in prevendita sono disponibili nel nostro articolo dedicato. Probabilmente nel 2022 sarà già uscito il nuovo disco.

La Rete, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, uscirà su tutte le piattaforme venerdì 3 settembre 2021 e non si escludono novità sul disco attualmente in lavorazione.