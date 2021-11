Esce l’11 novembre Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Il nuovo brano inedito dell’artista è stato scelto come sigla sella serie Rai Un Professore e sarà disponibile nelle piattaforme digitali da questo giovedì.

Nel nuovo brano, Gabbani raccontala bellezza di prendere la vita con filosofia, focalizzandosi sulle piccole cose vere e rare. Sono proprio queste che ci aiutano a sorridere.

Le piccole sorprese, il Natale di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno e molti altri piccoli frammenti ci aiutano a vivere al meglio le nostre giornate migliori.

Spazio Tempo di Francesco Gabbani è stata scelta come sigla della serie tv Rai Un Professore, per la regia di Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

La musica della nuova canzone di Gabbani è stata composta da Francesco Gabbani e il testo scritto dallo stesso artista con la collaborazione di Pacifico.

I prossimi progetti di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è attualmente a lavoro sui nuovi brani che andranno a comporre il nuovo disco di inediti in programma per il prossimo anno.

Già annunciati due dei concerti che vedranno Gabbani tornare sul palco nel 2022. Sono due i grandi eventi che lo vedranno nei palasport della penisola: venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per entrambi gli spettacoli. sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 34,50 euro per un posto intero nel parterre non numerato (in piedi) oppure nell’ultimo anello numerato.

Per entrambe le date sono disponibili biglietti ridotti per i bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni.