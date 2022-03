Finalmente è tra noi l’iPhone SE 3, la terza generazione appunto del melafonino Apple compatto e dal prezzo contenuto che segue il suo successore lanciato oramai due anni fa nel 2020. Le sue specifiche sono dunque note in ogni dettaglio, come le informazioni relative al costo di vendita e al via della sua commercializzazione.

Specifiche iPhone SE 3

Apple strizza l’occhio a nuovi potenziali clienti del suo brand che puntano ad un iPhone meno costoso degli altri ma con specifiche tecniche di tutto rispetto. Per questo motivo il nuovo iPhone SE 3 ha lo stesso chip A15 Bionic di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Grazie alla CPU a 6 core proprio dell’A15 Bionic, l’iPhone SE 3 di questo 2022 è 1,8 volte più veloce dell’iPhone 8. Le performance sono dunque di tutto rispetto, visto che la tecnologia Neural Engine a 16 core, destinata alle attività di apprendimento automatico, esegue ben 15,8 trilioni di operazioni al secondo. Anche per questo motivo l’ultimo dei melafonini compatti è 26 volte più veloce di iPhone 8. L’ottima dotazione hardware si conclude con la GPU a 4 core che offre una velocità 2,2 volte maggiore sempre rispetto all’iPhone 8 con cui è stato comparato.

Lato design e display, l’iPhone SE è identico al vecchio iPhone 8 e dunque presenta una diagonale da 4.7 pollici e ampie cornici e un pulsante Touch ID fisico. Fronte e retro hanno un rivestimento in vetro, nello stesso stile degli iPhone 13. Dei passi in avanti sono stati compiuti anche per la fotocamera, con il nuovo sensore da 12 MP che si integra con la fotografia computazionale tra cui Deep Fusion e Smart HDR. Anche l’autonomia del disposizione dovrebbe migliorare e non poco, anche se in presentazione non è stato rivelato l’amperaggio della componente batteria.

Prezzo e via alle vendite

Il prezzo del nuovo iPhone SE 3 (nelle colorazioni , Midnight e Starlight) è più alto di quello del suo predecessore. Si parte dai 429 dollari e non dai 399 dollari come nel caso dell’iPhone SE del 2020. Non conosciamo per il momento l’esatta conversione in euro del listino ma di certo anche in Italia i potenziali acquirenti dovranno sborsare tra i 20 e i 30 euro in più rispetto al passato.

I preordini del nuovo iPhone SE partiranno questo venerdì, mentre la vendita effettiva del nuovo modello avrà il via il giorno 18 marzo.

