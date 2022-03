Oggi si concretizzerà l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4? Questa è la domanda delle domande odierne per tutti i fan Apple che si aspettando la grande novità software dall’evento di primavera del loro brand preferito. Il lancio per tutti, in realtà, non dovrebbe essere alla portata di una manciata di ore e di seguito ne spiegheremo il motivo.

Dettagli sull’uscita dell’aggiornamento

Per l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4 per tutti gli utenti globali manca un passaggio propedeutico e dunque fondamentale. Per quanto riguarda il pacchetto software tanto atteso, l’ultima beta rilasciata è stata la quinta, distribuita lo scorso 1 marzo. Per godere della versione finale e definitiva dell’update, negli ultimi giorni, è venuto a mancare il passaggio del cosiddetto firmware RC (Release Candidate), ossia il pacchetto definitivo destinato agli sviluppatori. Senza questi step, la stessa release per gli utenti semplici non potrà procedere.

Cosa ci si aspetta dall’evento Apple di questa giornata? Probabilmente proprio la Release Candidate sarà rilasciata agli esperti nelle prossime ore. Allo stesso tempo però, non dovrebbe mancare l’annuncio sulla data esatta della distribuzione dell’aggiornamento iOS 15.4 per tutti. quest’ultimo appuntamento non dovrebbe tuttavia tardare e concretizzarsi già nei prossimi giorni, al massimo ad inizio della prossima settimana.

Orario dell’annuncio Apple

L’evento Apple di primavera previsto per oggi 8 marzo avrà il via alle ore 19 italiane e potrà essere seguito attraverso le nostre pagine in diretta streaming. Non c’è dubbio sul fatto che l’annuncio quasi certo sui tempi di rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4 non occuperà la prima parte della presentazione. Tim Cook e tutto il suo team daranno prima spazio all’iPhone SE 3 a gli altri eventuali lanci hardware. Solo nella parte finale del keynote, indicativamente intorno alle ore 20, ci si aspettano tutti i dettagli proprio sul prossimo passaggio software. Questo è appunto lo schema perpetuato dall’azienda in diversi eventi del passato e non ci sono particolari motivi per credere che le cose cambino ora.

