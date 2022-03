Oggi 8 marzo è il grande giorno della presentazione Apple che prevede l’uscita dell’iPhone SE 3 (quasi) senza ombra di dubbio. Ma in ballo c’è anche altro hardware come i nuovi iPad Air, persino nuovi Mac e non da ultime anche interessanti novità per l’aggiornamento iOS 15.4. Quali sono dunque i dettagli relativi al keynote di primavera dell’azienda di Cupertino per non perdersi nessun annuncio?

Come seguire la diretta

La presentazione Apple odierna avrà il via nel tardo pomeriggio quest’oggi, quando dalle nostre parti saranno esattamente le ore 19. Rispettando l’emergenza sanitaria Covid ancora non del tutto rientrata, si assisterà ad un keynote pre-registrato all’interno del noto Apple Park di Cupertino con protagonista di certo Tim Cook ma anche altri responsabili del brand della mela morsicata.

La diretta della presentazione Apple delle prossime ore potrà essere vista attraverso due canali principali. Il primo e più ovvio è rappresentato dal sito dell’azienda ed in particolare da questa sua sezione. Il live sarà fruibile da qualsiasi browser web, senza alcuna distinzione. Lo streaming del keynote non mancherà neppure sul canale Apple ufficiale YouTube, dunque direttamente in questa pagina sarà possibile seguire nel box sottostante ogni annuncio di scena nelle prossime ore.

Cosa ci si aspetta dall’evento Apple

Come già riportato, l’uscita dell’iPhone SE 3 dovrebbe essere uno dei momenti salienti del keynote programmato per oggi. Il melafonino compatto dovrebbe mantenere il design del suo predecessore del 2020, dunque cornici vistose con la presenza del tasto fisico Touch ID. Un passo in avanti, lato hardware, dovrebbe essere invece compiuto con il processore, ossia il chip A15 e ancora dal comparto fotocamera. C’è speranza anche per un amperaggio maggiore della batteria e dunque per un autonomia migliorata del device.

Tra le altre non sorprese della presentazione Apple dovrebbe esserci anche un iPad Air di quinta generazione mentre non sarebbe del tutto scontato il lancio di qualche nuovo MacBook o iMac. Un indizio in questa direzione ci è stato fornito dall’apparizione sul web di alcuni dettagli relativi all’Apple l’M2, ovvero il chip successore diretto di Apple M1 presente su molti computer del brand. Infine, proprio nel corso del keynote, non mancheranno le indicazioni sul prossimo rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4.

