È divampato nel pomeriggio di giovedì 3 marzo il grosso incendio sui set di Downton Abbey e Peaky Blinders, a Dalton Mills nel West Yorkshire, in quella che è stata la più grande fabbrica tessile dello Yorkshire, ora in disuso e riconvertita per le riprese di numerose produzioni inglesi. Le fiamme altissime, immortalate in immagini che hanno preso a circolare in rete quasi in tempo reale, sono state domate dai vigili del fuoco.

A confermare l’incendio sui set di Downton Abbey e Peaky Blinders è stato il West Yorkshire Fire & Rescue Service, che sul proprio sito ha annunciato di aver impiegato “autopompe e unità specializzate” sul posto: “C’è molto fumo nell’area e si consiglia ai residenti di tenere chiuse le porte/finestre. Si prega di evitare di attraversare la zona“, è stato l’invito diramato nell’immediatezza dell’intervento. Per domare le fiamme e intervenire sul “100% degli edifici coinvolti in un incendio” sono intervenuti anche polizia e ambulanze, oltre all’Agenzia per l’acqua e l’ambiente dello Yorkshire. L’entità dell’incendio è ben visibile nelle immagini video diffuse da PM Breaking News.

Un intervento complesso quello richiesto dall’incendio sui set di Downton Abbey e Peaky Blinders, i cui danni saranno inestimabili. Il dirigente dello Screen Yorkshire Richard Knight ha descritto l’incidente come “una triste perdita per il panorama cinematografico dello Yorkshire“, perché distrugge “uno di quei luoghi fantastici che è come una meta a sé stante: ha il tipo di provenienza e dimensioni che potrebbero attrarre registi da ogni parte del mondo“, ha specificato alla BBC.

Dalton Mills non è stato solo il set di Downton Abbey e Peaky Blinders, ma ha ospitato anche diversi film: ad esempio, parte del sito è stata trasformata nell’East End londinese di epoca vittoriana per il film del 2016 The Limehouse Golem, con Bill Nighy. Tra le produzioni BBC realizzate nell’ex fabbrica tessile si annoverano anche The Great Train Robbery, Gunpowder e To Walk Invisible.

