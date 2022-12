Un recast a sorpresa ne Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2. Joseph Mawle – che ha interpretato il malvagio Adar, leader degli Orchi, nella prima stagione del dramma fantasy di Prime Video – ha lasciato il cast. Il suo ruolo andrà ad Sam Hazeldine (Peaky Blinders), new entry, a partire dalla seconda stagione.

Il motivo del recast improvviso, considerando l’importanza di Adar nella storia, rimane poco chiaro.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 darà il benvenuto anche ad altre new entry: Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen ‘Zates’ Atour (The Witcher), Ben Daniels (The Exorcist), nonché l’esordiente Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasion) e Nicholas Woodeson (Rome) . I dettagli sui rispettivi ruoli sono ancora top secret.

“Sin dalla sua prima stagione, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per sperimentare la magia e la meraviglia della magnifica Terra di Mezzo di JRR Tolkien”, ha dichiarato Vernon Sanders, Head of Global Television di Amazon Studios, in una dichiarazione. che accompagna le notizie sul casting. “Ad oggi, la prima stagione è la migliore serie originale per Prime Video in ogni regione del mondo, ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone a livello globale. Un vero successo mondiale che parla della natura universale di una narrazione potente. Diamo il benvenuto a questi meravigliosi attori nella nostra comunità, e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione”.

La prima stagione si era conclusa con la rivelazione sconvolge su Halbrand (interpretato da Charlie Vickers): smascherato da Galadriel, il guerriero ha rivelato essere il Signore Oscuro Sauron. “La seconda stagione è fondamentalmente diversa poiché il nostro antagonista è ora in giro e fa le sue cose”, ha detto la produttrice esecutiva Lindsey Weber a Deadline. “Penso che in un certo senso il tono sarà più grintoso, più intenso, forse un po’ più spaventoso”.

