Ricordate l’annunciato film di Peaky Blinders? A quanto pare resterà in gestazione per un bel po’. Colpa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che sta colpendo Hollywood in queste ultime settimane.

A confermarlo anche Cillian Murphy. Nel corso di un’intervista con GQ magazine, l’attore irlandese, gli è stato chiesto del suo rapporto con Tom Hardy, suo collega ma anche amico, con cui ha collaborato in diversi progetti.

“È uno dei migliori attori del settore”, ha detto Cillian Murphy. “Abbiamo sviluppato questa grande fiducia tra noi. C’è un bel tipo di chimica tra noi due. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Forse ci sarà un film sui Peaky Blinders. Forse lo faremo. Non ne sono sicuro.”

Quando GQ gli ha chiesto se ci fossero aggiornamenti in merito a un sequel dell’iconica serie tv, Murphy è stato molto eloquente: “Non ho nessun aggiornamento. Sto aspettando di sentire qualcosa, ma è un momento difficile con tutti questi scioperi e tutto quello che sta succedendo. Ho sempre detto che se c’è più storia da raccontare per Peaky Blinders, io sarei pronto.”

Dalle parole dell’attore, ad agosto al cinema con Oppenheimer, si apprende che il progetto è ancora in sospeso. Non sappiamo quando effettivamente un film di Peaky Blinders potrà entrare in produzione.

Per ora, Cillian Murphy si sta godendo il plauso della critica estera e statunitense, che hanno potuto già vedere l’ultimo film di Christopher Nolan. L’attore ha ammesso con GQ di essersi completamente immerso nel personaggio di Oppenheimer.

“Sapevo che gran parte del peso era sulle mie spalle, anche se abbiamo questo incredibile cast”, ha detto. Tra gli attori troviamo anche Robert Downey Jr., Florence Pugh ed Emily Blunt. “C’era una responsabilità che sentivo nell’interpretare la parte. Questo è solo il modo in cui lavoro. Sono molto assorbito dal lavoro e non ho troppo tempo per uscire.”

