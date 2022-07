Il creatore Steven Knight, ha confermato di essere ancora al lavoro sul film di Peaky Blinders e di essere a buon punto sulla sceneggiatura. Da quanto BBC ha annunciato che la sesta stagione della serie sarebbe stata anche l’ultima, Knight si era detto disposto a realizzare un lungometraggio per concludere degnamente le vicende della famiglia criminale degli Shelby.

E in effetti l’ultimo episodio, non a caso, lascia diverse cose in sospeso. I dubbi restano sul cast e chi tra gli attori potrebbe ritornare. Tra loro, il protagonista Cillian Murphy. In un’ospitata al programma britannico Heart Breakfast, Steven Knight ha ufficializzato la produzione del film di Peaky Blinders, aggiungendo qualche dettaglio in più sul progetto:

“Ho quasi finito di scriverlo e lo gireremo a breve. Sto allestendo alcuni studi cinematografici e televisivi a Digbeth a Birmingham. Lo gireremo negli studi di Digbeth e in esterni a Digbeth a Birmingham. Digbeth e Small Heath è il luogo in cui i Peaky Blinders si aggiravano nella vita reale. Quindi è come se loro stessero tornando a casa per davvero”.

Rimangono ancora alcune domande sul progetto. Knight che non ha rivelato quando è ambientato il film né chi dovrebbe recitare, ma ha promesso il ritorno dei membri del cast dallo show televisivo e “alcuni volti nuovi che si spera siano piuttosto sorprendenti”.

Riguardo l’inizio delle riprese, il creatore di Peaky Blinders spera di poter iniziare a girare “entro i 18 mesi”. E poi ci saranno i tempi di post-produzione, ma “dipenderà dai distributori che decideranno quando farlo uscire”.

“Ma non vedo l’ora di organizzare un evento di Peaky Blinders in cui le persone possano guardarlo tutti insieme. Il fanbase sui social media è così forte e i fan parlano tra loro. Ma stare insieme, di persona, sarà davvero interessante”.

