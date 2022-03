Nell‘ultima puntata di Fosca Innocenti arriva il momento della verità per la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada, che dovrà (forse) dire addio al suo migliore amico Cosimo, in partenza per New York. Stasera, venerdì 4 marzo, si conclude la fiction di Canale5 che, settimana dopo settimana, ha appassionato sempre di più il pubblico di Mediaset.

Fosca Innocenti è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista, un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento). Fosca ha un grande intuito che la rende in grado di riconoscere odori e profumi dai quali si lascia guidare per risolvere le sue indagini. Single convinta, vive in un casale di campagna con una donna anziana, Bice, che si prende cura di lei fin dalla sua tenera età. Fosca ama la natura e gli animali (specialmente il suo cavallo Sansone). Unico punto debole? Il suo migliore amico Cosimo, con il quale potrebbe esserci qualcosa di più.

Andiamo alle anticipazioni sull’ultima puntata di Fosca Innocenti intitolata Una dignitosa sepoltura. La comunità parrocchiale di Arezzo è sconvolta dalla morte di Don Rocco. Il cadavere del prete viene ritrovata da Nasha, una giovane clandestina alla ricerca del fratello di cui ha da tempo perso le tracce. Al funerale partecipano tutti (inclusa la mamma single Giovanna, il transessuale Luna e l’ex prostituta Greta), mentre Fosca comincia ad indagare all’interno della comunità. Man mano che prosegue, il vicequestore scopre nuove cose, tra cui un pericoloso segreto sul parroco. In tutto questo, la tensione tra Fosca e Cosimo è alle stelle.

Nel cast di Fosca Innocenti su Canale5, oltre la Incontrada anche Francesco Arca nei panni di Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato; Desirée Noferini è l’ispettrice Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è l’ispettrice Rosa Lulli; Francesco Leone è l’agente Pino Ricci; Giorgia Trasselli è Bice, una donna anziana che aiuta Fosca a gestire la proprietà di campagna.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Fosca Innocenti su Canale5 è per stasera alle 21:40.

