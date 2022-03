Apple TV+ svela le prime immagini di Gary Oldman in Slow Horses, la serie spy thriller tratta dall’omonimo romanzo di Mick Herron. L’attore premio Oscar, reduce dalla sua partecipazione nello speciale per il ventennale di Harry Potter, interpreta un brillante ma burbero agente dell’MI5 esiliato a Slough House, una sorta di purgatorio amministrativo dopo aver miseramente fallito una missione.

In quest’area vengono rilegati i cosiddetti “cavalli lenti”, ovvero le spie britanniche che nel corso della loro carriera hanno commesso qualche errore di troppo. Jackson Lamb affida quindi ai suoi giovani colleghi compiti noiosi da portare a termine. La loro vita, in apparenza tranquilla e senza nessuna aspettativa, subisce una svolta quando restano coinvolti in un pericoloso complotto di Regent’s Park. È l’occasione che aspettano da sempre e che potrebbe conceder loro la possibilità di rimettersi in gioco.

Gary Oldman in Slow Horses è affiancato da un cast d’eccezione: da Kristin Scott Thomas nel ruolo del loro capo Diana Taverner, a Jack Lowden nei panni di Riber Cartwright, un giovane agente che, dopo aver fallito una missione, si unisce a Lamb. A lui spetta il compito di incoraggiare le spie di Slough House a dare il meglio. Completano il cast: il candidato all’Oscar Jonathan Pryce (I Due Papi); Olivia Cooke (che vedremo in House of the Dragon di HBO); Freddie Fox (The Great); Rosalind Eleazar (Harlots) e Chris Chung (Waterloo Road).

La serie è prodotta per Apple da See-Saw Films (Il Potere del Cane) e produttori esecutivi da Graham Yost e Will Smith (Veep), che hanno anche adattato il romanzo di Herron per la televisione. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux e Douglas Urbanski sono anche produttori esecutivi.

La serie debutta il 1° aprile su Apple TV+.

Di seguito il trailer di Slow Horses in lingua originale:

