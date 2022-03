La data di uscita iPhone SE, come quella del lancio di iOS 15.4 in via definitiva, dovrebbe arrivare in giornata, proprio oggi 1 marzo. L’anticipazione arriva da più fonti di settore, in primis il canale Apple Hub. Le prossime ore dovrebbero essere dunque cruciali per comprendere i pian i strategici di Apple.

A quando l’uscita iPhone SE di terza generazione

Per quanto riguarda il lancio degli iPhone SE di terza generazioni, da più tempo, si parla del possibile evento di presentazione del giorno 8 marzo, ossia martedì prossimo. Proprio per questo motivo, l’annuncio del keynote Apple ben si collocherebbe nella giornata odierna con il canonico anticipo di una settimana dal momento fatidico. Il dispositivo è atteso con un design simile al suo predecessore, sempre con pulsante Touch ID ma con un’evoluzione sensibile per quanto riguarda il comparto fotocamera e ancora per quanto riguarda il processore.

Insieme all’uscita dell’iPhone SE di terza generazione, nel prossimo Keynote Apple non dovrebbe mancare anche un nuovo iPad Air, forse nuovi Mac, compresa una nuova versione Mac Mini. Si tratterebbe, insomma, di una presentazione densa di novità hardware che dovrebbero dare nuovo slancio alle vendite del colosso di Cupertino.

Non solo hardware

Strettamente collegata all’uscita iPhone SE di terza generazione, c’è quella dell’aggiornamento iOS 15.4. Se dovesse essere confermato l’evento di lancio del prossimo 8 marzo, non ci sono particolari dubbi sul fatto che il rilascio software dovrebbe concretizzarsi pure martedì prossimo a seguito del keynote, a livello mondiale. Anche se la distribuzione non dovesse essere così repentina, sempre nel contesto dell’evento Apple, Tim Cook o chi per lui dovrebbero svelare i tempi del roll-out, senza più indugi. Ci attende insomma un inizio di mese di marzo davvero scoppiettante per tutti i fan del brand della mela morsicata.

