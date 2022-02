Il finale di Euphoria 2 in Italia va in onda stasera, 28 febbraio su Sky in lingua originale. Stanotte, il canale satellitare Sky Atlantic ha proposto l’ultimo episodio della seconda stagione in contemporanea USA – si poteva seguire alle 3:00 con i sottotitoli in italiano.

Come sempre, per chi non ha fatto l’alzataccia, potrà recuperare il finale di Euphoria 2 stasera, in terza serata. La seconda stagione si è conclusa su HBO partendo da dove si era interrotto il penultimo appuntamento. Lo spettacolo di Lexi prosegue ma con diversi intoppi: ad alcune persone non è piaciuto l’aver sbandierato davanti a tutta la scuola i fatti personali dei suoi compagni di classe. Di chi si tratta? E come andrà a finire?

In diverse interviste, Zendaya aveva dichiarato di nutrire speranza di redenzione per Rue, il suo personaggio, ricaduto nel tunnel della dipendenza:

l finale di stagione sarebbe stato molto diverso. Poi, Sam ed io abbiamo deciso che Rue non poteva restare in quella situazione. Dobbiamo riporre qualche fottuta speranza in questo show. L’ottavo episodio è il luogo in cui proveremo quel senso di redenzione. Penso che Rue se lo meriti e penso che chiunque, nella sua condizione, se lo meriti.

Inizialmente, il creatore della serie, Sam Levinson, voleva un finale di stagione molto più dark per Rue. Fortunatamente, ha poi cambiato idea per infondere un messaggio di speranza.

Stasera andrà in onda l’episodio 2×07 doppiato in italiano alle 23:15; a seguire, alle 00:20, Sky Atlantic trasmetterà il finale di stagione, l’episodio 2×08, in versione originale sottotitolata. Per guardare lo stesso episodio in italiano bisognerà attendere lunedì 7 marzo, sempre alle 23:15.

Euphoria è stata già rinnovata per una terza stagione.

