Rue in Euphoria 2 avrà la sua redenzione? È ciò che si augura da sempre Zendaya.

Basata sull’omonima serie tv israeliana, lo show HBO (in Italia in onda su Sky Atlantic) è diventata un successo acclamato dalla critica e dal pubblico, ricevendo enormi elogi per la fotografia, la scrittura, le interpretazioni e la gestione di argomenti difficili. La serie è attualmente alla sua seconda stagione, che va in onda ogni domenica, in contemporanea in Italia con gli Stati Uniti.

In un’intervista al cast femminile concessa a The Cut, Zendaya ha anticipato il finale di Euphoria 2, in particolare cosa potrebbe significare per il suo personaggio. Nel corso della roundtable, l’attrice ha anche menzionato come inizialmente il creatore della serie, Sam Levinson, volesse un finale di stagione molto più dark per Rue. Fortunatamente, ha poi cambiato idea per infondere un messaggio di speranza. Ecco cosa ha dichiarato Zendaya:

Il finale di stagione sarebbe stato molto diverso. Poi, Sam ed io abbiamo deciso che Rue non poteva restare in quella situazione. Dobbiamo riporre qualche fottuta speranza in questo show. L’ottavo episodio è il luogo in cui proveremo quel senso di redenzione. Penso che Rue se lo meriti e penso che chiunque, nella sua condizione, se lo meriti.

Come accennato in precedenza, Euphoria è noto per affrontare argomenti estremamente difficili che molte altre serie televisive oggi farebbero di tutto per evitare. Tuttavia, anche i fan dello show hanno ammesso che guardare i personaggi subire azioni così deprimenti aggiunge costantemente un elemento pessimistico alla storia, tanto che gli spettatori potrebbero pensare che non abbia senso fare il tifo per questi personaggi.

La stessa Rue in Euphoria 2 è un perfetto esempio di questo. Nel quinto episodio è caduta ancora più in basso, nonostante la sua famiglia e i suoi amici cercassero di aiutarla ad uscire dal tunnel della dipendenza. Con la notizia della possibile redenzione, il pubblico può essere certo che ora Rue può sperare di vedere la luce alla fine.

