La Fantastica Signora Maisel 4, che ha debuttato lo scorso 18 febbraio su Prime Video coi primi due episodi e prosegue con un episodio a settimana ogni venerdì, ha dovuto affrontare le conseguenze della morte di uno dei volti del cast. Brian Tarantina, che ha interpretato Jacopo “Jackie” Dellapietra in The Marvelous Mrs. Maisel, è morto nel 2019, prima dell’inizio delle riprese della quarta stagione.

La Fantastica Signora Maisel 4 ha dovuto in qualche modo giustificare l’assenza di Tarantina e lo ha fatto nel modo più sensato possibile, inscenando la morte del personaggio. L’attore, che aveva già lavorato con la creatrice Amy Sherman Palladino in Una Mamma per Amica, ha impersonato nella pluripremiata dramedy di Amazon il manager “Jackie”, l’irriverente e schietto capo di Susie (Alex Borstein) che gestiva il Gaslight, il club del Greenwich Village dove è stata scoperta la protagonista “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan). Dopo essersi trasferito nel piccolo appartamento di Susie nella terza stagione mentre lei e Midge erano in tournée, non era apparso nei primi due episodi della quarta stagione, ma il terzo ha dovuto affrontare il nodo della sua assenza.

Nell’episodio de La Fantastica Signora Maisel 4 uscito il 25 febbraio, dal titolo Bellmore è Tutto, Jackie viene travolto da un ictus, lasciando Susie sotto shock. Quando solo quattro persone si presentano al funerale, Susie afferra la sua foto e interrompe la cerimonia funebre di una sconosciuta che si sta tenendo lì accanto, pur di tenere il proprio elogio di fronte ad un pubblico: “Non posso parlare di lui senza nessuno ad ascoltare, non è così che dovrebbe andare. Mi dispiace davvero per questa signora. Sono sicura che anche lei è stata molto gentile“.

L’episodio 3 de La Fantastica Signora Maisel 4 è dedicato alla memoria di Brian Tarantina, che è stato trovato morto a 60 anni nel suo appartamento di New York nel novembre del 2019. L’attore ha interpretato Bootsy in Una Mamma per Amica dal 2001 al 2002, tornando nello stesso ruolo per il revival Netflix nel 2016. Inoltre è apparso come guest star in diverse serie di successo come Law & Order, Blue Bloods, I Soprano, Heroes e ha avuto ruoli nei film di Spike Lee BlackKkKlansman e Summer of Sam.