La Fantastica Signora Maisel 4 segna una novità importante per la serie: per la prima volta, con questa stagione, Amazon Prime Video rinuncia a rilasciare tutti gli episodi in un’unica soluzione e sceglie il rilascio settimanale. Addio modalità binge-watch, quindi, almeno per chi sperava di vedere la stagione tutta d’un fiato a partire dal 18 febbraio: in quella data, invece, usciranno solo i primi due capitoli della stagione 4, mentre i successivi saranno rilasciati al ritmo di due a settimana.

La Fantastica Signora Maisel 4 sperimenta dunque una formula di fruizione più tradizionale e simile a quella della tv generalista, con l’uscita di due episodi per quattro settimane consecutive.

La Fantastica Signora Maisel 4, nonostante la lunga attesa rispetto alla stagione precedente, non sarà a disposizione da subito nella sua interezza. E la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino sembra entusiasta della novità Anzi, sono stati proprio i coniugi Palladino a favorire questo cambio di strategia editoriale, chiedendo ad Amazon di non bruciare l’intera stagione con un lancio in un’unica soluzione. Amy Sherman-Palladino ha spiegato la sua posizione in merito a TVLine.

Noi lo adoriamo. Il nostro spettacolo è denso. Succederanno un sacco di cose. E bisogna prestare attenzione. Siamo davvero felici che lo stiano facendo.

La distribuzione de La Fantastica Signora Maisel 4 con episodi su scala settimanale incontra dunque il favore dei produttori esecutivi della comedy premiata con l’Emmy, come conferma il co-creatore e sceneggiatore Daniel Palladino.

Ne avevamo parlato con loro. C’è stato un tempo molti anni fa in cui la gente pensava che il lancio settimanale fosse finito perché tutti volevano guardarli tutti in una volta. Ma poi spettacoli come Succession stanno diventando ancora più grandi, con la conversazione che cresce di settimana in settimana. Non raccomandiamo a nessuno di guardare otto episodi di questo spettacolo di fila in una sola seduta – o in due. Non vogliamo nemmeno che lo facciano i giornalisti. Non è stato fatto per essere consumato così, almeno non alla prima visione. Quindi siamo d’accordo con questo tentativo.

Il debutto de La Fantastica Signora Maisel 4, con i primi due episodi, è fissato per il 18 febbraio su Amazon Prime Video, disponibile gratuitamente per i clienti Prime. Ecco il trailer.

