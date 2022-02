Mentre la stagione 4 debuttava su Prime Video, La Fantastica Signora Maisel 5 è entrata ufficialmente in produzione: il 18 febbraio la dramedy in costume di Amy Sherman e Daniel Palladino è tornata sul servizio di streaming a due anni dall’ultimo capitolo e nelle stesse ore veniva battuto il primo ciak della prossima stagione, che sarà anche l’ultima.

La Fantastica Signora Maisel 5 chiuderà la saga della casalinga Midge che rivoluziona la sua vita scoprendo un talento innato per il cabaret e la comicità. La protagonista Rachel Brosnahan, 31 anni, è tornata – praticamente senza soluzione di continuità rispetto alle riprese della quarta stagione – nel ruolo che le è valso l’Emmy Award nel 2018 e due Golden Globes tra il 2018 e il 2019 come Miglior attrice protagonista in una serie commedia/musicale.

Con emozione l’attrice ha annunciato l’inizio delle riprese de La Fantastica Signora Maisel 5, definendo la sua ultima corsa nei panni di Midge “agrodolce” ma anche “un gran bel capitolo finale” che non deluderà il pubblico.

Mentre tornava sul set per La Fantastica Signora Maisel 5, Brosnahan ha anche voluto condividere col pubblico alcune immagini dal backstage della quarta stagione appena arrivata su Prime Video, con due episodi il 18 febbraio e un rilascio settimanale a partire dal venerdì successivo. Da questa stagione, infatti, la serie cambia modalità distributiva e uscirà con un episodio settimanale, come auspicato dai coniugi Palladino per permettere al pubblico di gustarlo con calma senza abbuffate in binge-watch.

Annunciando La Fantastica Signora Maisel 5 come ultimo atto della pluripremiata serie, il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke ha elogiato lo show per la sua capacità di ridefinire un genere e sfidare le convenzioni, sottolineando come la sua eredità non si esaurirà con la stagione finale.

Amy Sherman-Palladino, Dan Palladino e La Fantastica Signora Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, sfidando le norme del nostro settore e alterando per sempre il panorama dell’intrattenimento con la loro narrazione unica. Le dozzine di premi cementano l’eredità di Maisel in molti modi, ma ciò che è ancora più duraturo e toccante sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo gioioso, brillante e singolare a cui lei e Dan hanno dato vita. Questa serie ha significato così tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto tempo dopo la sua ultima stagione. Non vedo l’ora che i fan e il nostro pubblico mondiale di Prime Video possano assaporare ogni momento mentre ci imbarchiamo nel il culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile”.

