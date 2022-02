In queste ore arrivano conferme ufficiali sull’esistenza di un Huawei Mate 50. Proprio la serie Mate non è scomparsa del tutto ma solo in pausa: questo è il feedback da parte di alcuni referenti ai pianti alti dell’azienda cinese. Peccato, tuttavia, che quanto per ora dichiarato giochi a sfavore del successore del Huawei P50, probabilmente il Huawei P60.

Quali conferme sono giunte nelle ultime ore? Il vicepresidente del dipartimento marketing strategico di Huawei Consumer Business Group, Li Changzhou, ha dichiarato (senza ombra di dubbio) che esiste un dispositivo chiamato Huawei Mate 50. Questo arriverà in un futuro non tanto distante ma i tempi esatti del lancio non sono stati riportati. Va però detto che alcuni informatori da tempo puntano sul prossimo mese di luglio come il momento ideale per lìuscita, di certo prima solo cinese e solo in un secondo momento anche globale.

Il Huawei Mate 50 ha mancato l’appuntamento dello scorso autunno. Avendo voluto seguire la tempistica di tutti i suoi predecessori, la serie top di gamma sarebbe dovuta essere presentata nel mese di ottobre o novembre. Al contrario, tutto è stato bloccato e le motivazioni sono note. Tra queste c’è senz’altro la grave mancanza di chip e altre componenti hardware ma pure il mancato lancio globale dei Huawei P50 che si è concretizzato solo ad inizio 2022 (anche per l’Italia).

Viste le ultime conferme in via ufficiale sul prossimo Huawei Mate 50, viene da pensare per forza di cose al destino che attende il successore del Huawei P50, di certo il prossimo Huawei P60. Quest’ultimo potrebbe del tutto saltare l’appuntamento di questo 2022 e dunque si assisterebbe al lancio di una sola serie ammiraglia proprio per il brand Huawei nell’anno corrente. Si tratterebbe forse di una scelta ponderata e strategica per massimizzare gli sforzi di sviluppo e produzione? Probabilmente si ma lo scopriremo solo con il tempo.

