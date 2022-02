Iggy Pop a Mantova per l’unica data italiana del tour europeo. L’iguana del rock sbarcherà in Italia insieme alla sua Free Band e in compagnia dell’Orchestra da Camera per un concerto esclusivo in piazza Sordello.

Iggy Pop a Mantova: la data e i biglietti

Iggy Pop sarà a Mantova il 5 luglio 2022. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 28 febbraio nelle seguenti soluzioni:

Poltronissima Gold: 86,9 + prev.

Poltronissima: 77,39 + prev.

Prima Poltrona: 68,70 + prev.

Seconda Poltrona: 60,00 + prev

Per l’occasione Iggy Pop si esibirà accompagnato dalla sua Free Band insieme all’Orchestra da Camera di Mantova. La voce di I Wanna Be Your Dog suonerà i suoi più grandi successi in una veste sonora del tutto inedita, grazie ai 18 elementi dell’orchestra e alla prestigiosa cornice della città rinascimentale. L’evento si svolgerà in occasione della rassegna Mantova Live Estate, lo stesso festival che il 29 giugno ospiterà i Placebo.

L’ultimo album Free

Free è l’ultimo album della carriera solista di Iggy Pop, pubblicato nel 2019 ed episodio singolare nella carriera dell’iguana del rock. L’ex frontman degli Stooges, infatti, per questo disco ha esplorato sonorità ambient e jazz per raccontare tutto ciò che rimane dopo i tour per un veterano del palco. Al suo interno, Iggy Pop recita e canta parole di Lou Reed e del poeta Dylan Thomas, ma soprattutto offre una tracklist introspettiva e in quiete, quasi per trasmettere all’ascoltatore la sua volontà di silenzio e pace.

Recentemente Iggy Pop ha collaborato con i Maneskin, specie dopo la loro cover del grande classico I Wanna Be Your Dog, nella rivisitazione di I Wanna Be Your Slave della band romana, brano contenuto nel disco di successo Teatro D’Ira Vol. 1.

Con la diffusione della notizia del concerto di Iggy Pop a Mantova non sono mancate le ipotesi di un’incursione dei Maneskin sul palco del cantautore.