I Maneskin con Iggy Pop per I Wanna Be Your Slave, in una nuova versione alla quale hanno lavorato nelle scorse settimane.

Erano già arrivate sui social alcune immagini della band al lavoro con Iggy Pop ed effettivamente ci si stava chiedendo se fossero in programma collaborazioni e duetti. La risposta non ha richiesto molto tempo e oggi è arrivata la conferma ufficiale: i Maneskin collaborano con Iggy Pop per una nuova versione di I Wanna Be Your Slave.

La nuova versione del brano sarà disponibile da venerdì 6 luglio ma la rock band tutta italiana, guidata dal carismatico Damiano David, ha già conquistato l’estero.

Iggy Pop sul gruppo ha commentato: “Måneskin gave me a big hot buzz” e anche i Manesin si dicono onorati di aver potuto lavorare con Iggy Pop.

“È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare “I WANNA BE YOUR SLAVE”, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante”, le parole della band che confida di essere cresciuta con la musica di Iggy Pop: è anche merito suo se i Maneskin esistono e se hanno deciso di mettere su un gruppo musicale.

“Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”, aggiungono i Maneskin che solo qualche settimana fa erano gli artisti più ascoltati in assoluto su Spotify con Beggin’.

51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digital: oggi i Maneskin annunciano l’inedita collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop in uscita venerdì 6 agosto 2021. Contemporaneamente uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente “I WANNA BE YOUR SLAVE” with Iggy Pop (lato A) e la traccia originale (lato B).

I Wanna Be Your Slave è contenuta nell’album Teatro d’Ira Vol.1. Il videoclip ufficiale è stato pubblicato il 15 luglio con una première mondiale su YouTube; ha ottenuto 22 milioni di visualizzazioni in una settimana.