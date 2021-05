Il concerto dei Placebo a Mantova nel 2022 si terrà il 29 giugno. La data è quella di recupero dello spettacolo inizialmente in programma nel 2020 e poi rimandato al 2021.

Oggi è stato comunicato che il concerto dei Placebo a Mantova si terrà nel 2022 e non quest’anno, come inizialmente comunicato. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, infatti, non è possibile prevedere il recupero del live di Mantova per questa estate.

Sarà per i Placebo l’unico concerto in Italia previsto per il prossimo anno, stando alle informazioni attualmente in nostro possesso. I biglietti già acquistati per la data del 2020 oppure del 2021 restano validi per il nuovo evento che si terrà il 29 giugno del prossimo anno, senza alcuna necessità di sostituzione.

Live Nation Italia comunica che il concerto nei Placebo a Mantova, originariamente previsto per il 14 luglio 2020 poi posticipato al 29 giugno 2021 sarà riprogrammato ufficialmente il 29 giugno 2022. Il concerto si terrà sempre a Piazza Sordello, appuntamento nell’ambito della rassegna Mantova Live Estate.

I Placebo sono una delle band alternative-rock che hanno segnato la storia della musica degli ultimi 20 anni con oltre 12 milioni di album venduti ad oggi nel mondo, nel corso della loro carriera.

Alle spalle anche collaborazioni importanti con prestigiosi artisti di rilevanza internazionale come David Bowie, Robert Smith e Michael Stipe.

L’unica data in programma in Italia da ormai due anni è stata costretta ad un nuovo slittamento. I fan interessati all’acquisto di altri biglietti potranno farlo attraverso i tradizionali canali di prevendita, sia online che via call center e nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

I biglietti per il concerto dei Placebo a Mantova nel 2022 sono già disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. In scaletta i maggiori successi del gruppo, tra brani del repertorio recente e hit del passato.